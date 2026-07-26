"קיבלנו בלילה הצעות על גונן, הוא לא למכירה"

בעלי הפועל חיפה כץ ל"שיחת היום": "הכי נכון עבורו להישאר. הדרבי? חיפה זה לא ת"א, ניצחון זה יותר מסתם משחק. אנחנו מנסים להיות בפלייאוף העליון"

הפועל חיפה, הניצחון בדרבי, ההכנות לעונה החדשה והמטרות להמשך הדרך. יואב כץ דיבר ב"שיחת היום" של ONE על הניצחון בדרבי, הסגל שנבנה לקראת העונה, השאיפות של האדומים מהכרמל והתוכניות להמשך הקיץ.

אתה מבסוט מהניצחון בדרבי?

״הרבה יותר נעים לנצח מאשר להפסיד״.

זה בטוח. מה אתה חושב על היכולת?

״במשך 60 דקות היה מצוין ו-30 דקות פחות ממצוין, אנחנו צריכים לעבוד על זה שיראו 90 דקות מצוין״.

אחרי הניצחון בדרבי: יואב כץ עולה לריאיון

התקשרו אליך כבר להצעות לגבי גונן וקייטה?

״בוא נגיד ככה, לפני הבוקר כבר התקשרו בקשר ליעד גונן אבל אני חושב שהמקום הנכון בשבילו זה הפועל חיפה״.

שחקני הפועל חיפה חוגגים עם הקהל (רועי כפיר)

יש לו חוזה לעונה הזאת ולעוד עונה?

״נכון״.

אתה מתכנן להחתים אותו לעוד?

״קודם כל, אנחנו מנסים להיות בפלייאוף העליון, אני חושב שהמקום הכי נכון בשבילו זה הפועל חיפה״.

יעד גונן חוגג. "אני חושב שהמקום הכי נכון בשבילו זה הפועל חיפה" (רועי כפיר)

בכמה תמכור אותו?

״השחקן לא למכירה, נתרכז בעונה, היא עוד לא התחילה, תהיה עונה טובה״.

למה כל הזמן הסיפור הזה עם בית נגלר שטוענים שלא שילמתם להם?

״אנחנו לא חייבים כסף לאף אחד, הקבוצה היחידה שלא מקבלת שום עזרה מאף אחד ויש לאנשים אג’נדות שרצים לעיתונות ולא צריך לתת להם את המקום, אני לא רוצה להתייחס לזה״.

עיריית חיפה משקרת?

״עוד פעם, בוא נדבר על כדורגל״.

שחקני הפועל חיפה מתאמנים (דורון בן דור)

וההתאחדות?

״זה בבית משפט, לא רוצה לדבר על דברים שבבית משפט״.

אחרי שנראיתם טוב אתמול, קיבלת הצעה על הקבוצה?

״לצערי לא, אני מאוד אשמח לקבל אבל לצערי לא.״

מה הציפיות מהשנה ולגבי רכש?

״רכש זה תהליך, נראה מה אנחנו צריכים ונראה אם נוכל להביא, בינתיים ב-11 הראשונים דייקנו מאוד ומחמאות לסקאוט סתיו, זה רק משחק ראשון וגביע הטוטו, הדרך מאוד ארוכה״.

ניצחון בדרבי, גם אם זה בגביע הטוטו זה משמעותי, מה זה עשה לך?

״בוא נגיד ככה, חיפה זה לא תל אביב, המאורע המרכזי בחיפה זה הדרבי וניצחון בדרבי זה יותר מניצחון בסתם משחק, אנחנו מאוד מרוצים ויחד עם זה צריך לשמור על היכולת הזאת ל-90 דקות למשחקים הבאים״.