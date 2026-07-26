"זכה בתארים כשהייתי בטיטולים, אבל הוא ייפול"

אהבת השם גורדון התראיין ב"שיחת היום" על יריבו ג'ון ליניקר ("התעקשנו להביא מישהו קשה") והאירוע הגדול במנורה ("צמרמורות, מבטיח שיהיה אקשן")

אירוע GFN 1 בהיכל מנורה, הקרב מול יריבו וההכנות האחרונות לעלייה לזירה. אהבת השם גורדון דיבר ב"שיחת היום" של ONE על ההתמודדות שמחכה לו מחר, ההכנות שעבר לקראתה, ג’ון ליניקר והמטרות שהציב לעצמו לקראת האירוע הגדול.

שלום אבשה מה שלומך?

״ברוך השם, מתרגש וואו״.

ביום שישי במסיבת עיתונאים ציפיתי לראות אותך מתפוצץ כמו תמיד על היריבים וזה לא קרה, כאילו אנחנו בדרך להצגה בתיאטרון, מה קרה פה?

״שום דבר לא מאולץ, אם אין צורך אין צורך, זה יריב שיש לי המון כבוד אליו שהוא בא לפה בתקופה כזאת אני מכבד אותו, זה קרב נטו ספורטיבי אבל זאת הולכת להיות מלחמה״.

פשוט מנומס איתו?

״גם, אם הוא היה אומר משהו לא במקום אז היה משהו, אבל זה לא קרה הוא כיבד והוא גם לא דובר אנגלית״.

אהבת השם גורדון חוגג עוד ניצחון (עמיר יניב)

מה אתה יכול לספר על היריב שלך?

״כל מי שקשור לענף מכיר את השם הזה, נחשב אגדה בתחום, כולם מכירים אותו היה מדורג חמישי ב-UFC כשהייתי בטיטולים, ראיתי קרבות שלו בתור ילד לא הכרתי את השם אבל אחד האירועים הראשונים שנלחמתי בהם הוא היה הקרב המרכזי, זה חלום שמתגשם״.

עשיתי קצת שיעורי בית, יש לו ידיים מבטון, אתה בלחץ מהקרב בבית מול כל הצופים?

״שמע זה מאתגר אבל בסופו של דבר אני לא בא סתם לנצח קרבות מול כלומניקים, התעקשנו להביא יריב קשה אמרנו לא להמון יריבים קלים, שמעתי את השם שלו ופחדתי ואז הבנתי שכן אני רוצה אותו, רוצה לבחון אותי ולראות למה אני מסוגל״.

גדלת עליו בעצם ואתה נותן לו את הכבוד?

״חד משמעית, אני מכבד אותו מגיע לו יש לו תארים מפוארים ניצח שמות גדולים אבל כמו שאמרתי אני מאמין בגורל וכמה שהוא קשוח זה הזמן שלי ואם אנצח שם כזה אז מחכה לי הרבה דברים להמשך״.

אהבת השם גורדון (רדאד ג'בארה)

מה מצפה למי שיגיע מחר?

״וואו, קודם כל, טירוף ראיתי תמונות מתחילים לארגן שם הכל התפאורה מטורפת, זה ערב קרבות, הולך להיות צמרמורת, אקשן, צעקות לחץ.״

מה נראה ממך ומהאחים שלך?

״שמעו, כולנו עבדנו קשה ביחד בתאילנד, מאמין שבעזרת השם כל אחד יגיע בשיא שלו מחר וייתן הכל, לא הולך להיות ערב קל לאף אחד מאיתנו אבל מאמין שננצח״.

תן מסר לסיום ליריב שלך.

״המסר נשאר אותו דבר, כבוד מגיע לו, אבל הוא ייפול״.