"לא חושב שתהיה להפועל פ"ת עונה כמו שנה שעברה"

שחקן העבר אלי מחפוד דיבר ב"שיחת היום" והתייחס למצב הקבוצה של עומר פרץ: "אין כסף אז אין מה לעשות, אם תבוא הצעה מתאימה על שחקנים הם ימכרו"

הדרבי של פתח תקווה, הניצחון של הפועל והדרך שעשו שתי הקבוצות בקיץ. אלי מחפוד דיבר ב"שיחת היום" של ONE על הדרבי, ניתח את היכולת של הפועל פתח תקווה, התייחס למכבי פתח תקווה ושיתף בציפיותיו לקראת פתיחת העונה.

צהריים טובים.

״היי צהריים טובים״.

באיזה תחושות אתה יוצא מהדרבי אתמול?

״אני יכול להגיד שהיה משחק בינוני מינוס אפשר להגיד, לגבי הפועל עזבו הרבה ובאו הרבה ייקח זמן החיבור ביניהם. לא חושב שתהיה עונה כמו עונה שעברה, לדעתי אנחנו ונתניה נתמודד על המקום השישי כמו שזה נראה כרגע, צריך להביא עוד שחקנים״.

פ"ת של הפועל: כל העדכונים אחרי הדרבי

איך התרשמת ממכבי פ״ת?

״אני חושב, כמו שזה נראה הם יתמודדו בתחתית על הירידה, מעניין אותי יותר הפועל פ״ת. עכשיו באו מגנים חדשים והסגל השתנה קצת אני מאמין שיגיעו עוד ויעשו את ההתאמות הנכונות״.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)

אם דוד וסונגה יעזבו, זה מכה לקבוצה?

״ברור, מכה גדולה, זה שני שחקנים שהיו חלק משמעותי מאוד בשנה שעברה, אבל אתה יודע גם כשאתה מביא שחקנים חדשים, עד שהם מתאקלמים זה לוקח זמן, אבל אני מקווה שהקבוצה תתחבר עם השחקנים שהביאו ונהיה פקטור רציני כמו שנה שעברה. כל שחקן, לדוגמה נועם כהן הצעיר ששיחק אתמול, אם תבוא הצעה שתעזור מבחינת כלכלית ימכרו, אין כסף אין מה לעשות״.