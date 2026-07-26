איציק אהרונוביץ': הכל מתחיל ונגמר בברק בכר

פרשן רדיו חיפה ל"שיחת היום" על המאמן של מכבי חיפה אחרי ההפסד בדרבי: "לפעמים הוא שם שחקנים בעמדות שונות". וגם: גוני נאור, ברוניניו וירין לוי

מכבי חיפה, ההפסד בדרבי, השחקנים החדשים וההכנות לעונה החדשה. איציק אהרונוביץ', פרשן רדיו חיפה, דיבר ב"שיחת היום" של ONE על מצבה של הירוקים, ניתח את ההפסד האחרון והתייחס גם לסגל שנבנה לקראת פתיחת העונה.

צהריים טובים לאהרונוביץ.

״צהריים טובים״.

איך אתה רואה את מכבי חיפה?

״תראה הכל מתחיל ונגמר בבכר, איך שהוא עלה, מה שהוא עשה לגוני, לא יודע אם גמר לו את הקריירה במכבי חיפה, לפעמים יש לו בעיה שהוא שם שחקנים בעמדות שונות, הכניס שחקן עם חוסר ביטחון, לבקש מגולדברג להיכנס פנימה שיהיה שלושה בלמים וגוני תבוא ויקבל כדור, הוא גמר את מכבי חיפה ובא סילבס, בטוחים בעצמם עושים דאבלים במרכז שדה, עשו להם בית ספר, קרקס״.

ברק בכר (עמרי שטיין)

איך אתה רואה את ההמשך?

״דקה 70 החברה לא עמדו על הרגליים והוא ניצל את זה, ברוניניו נראה טוב בדקות ששיחק, יבוא בנסון אבל זה לא הבעיה. הבעיה שלי אם הוא רוצה להצליח מה יהיה יותר יעיל בעונה הזאת, לא שיטה ולא סגנון, יעילות. הם מחפשים בירין לוי כפיתרון, הוא לא עשה גליץ מה הוא פרימדונה״.

ירין לוי צריך עוד קשר 6 לידו.

״רק שנייה, אני מצפה לאגרסיבות, לשחק קרוב.”

אבל הוא לא השחקן האגרסיבי הזה.

״אז שלא ישחק, ראית תמונדיאל, ספרד בטקטיקה לקחו, ספגו רק שער אחד שהכדור אצלם כמו במכבי חיפה יש שחקנים מצויינים עם הכדור אבל מה קורה שהכדור אצל היריבה, מה אתם עושים, ראינו אתמול שכמעט היה 0:4. לא יכול להיות שו20 אלף אתמול באו בדרבי ולא תעשו כלום, עשו מהם קרקס, קשה מאוד להביא זרים איכותיים, הם עובדים קשה, לא כל אחד יכול להביא שחקנים טובים״.