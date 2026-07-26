"חזיזה הופתע, חשב שיסיים בחיפה את הקריירה"

סוכנו של השחקן, רונן קצב, דיבר ב״שיחת היום״ על דבריו של רפאלוב: ״העזיבה שלו לא הייתה אירוע רגיל״ והבחירה בנתניה: ״היו כמה הצעות מיוון ובארץ״

דולב חזיזה, השחקנים שהוא מייצג וחלון ההעברות של הקיץ. רונן קצב דיבר ב"שיחת היום" של ONE על עתידם של שחקניו, התייחס למצבו של קשר מכבי נתניה החדש וסיפר על המהלכים והעסקאות שליוו את הפגרה.

צהריים טובים רונן, מה שלומך?

״היי חברים צהריים טובים״

רוצים לדבר איתך על דולב חזיזה, אתה יכול לספר על הבחירה בנתניה?

״כן, היו כמה הצעות מקבוצות ביוון ובארץ זאת הייתה הקבוצה הכי מעניינת ומתאימה לו אז החלטנו שזה הכי מתאים, נבנה שם משהו מעניין, זה הולך לכיוון טוב והוא יהיה שחקן משמעותי שם״.

רפאלוב אתמול אמר במסיבת עיתונאים שאולי זה לא היה בצורה הכי מכבדת, איך אתה מגיב לזה?

״קודם כל, דולב לא דיבר עדיין, שחקן משמעותי, קפטן כל כך הרבה זמן שהופתע מההחלטה, יכול להיות שהוא הגיב מולו על זה, אני לא מכיר את זה צריך לשאול את דולב על זה, זה לא אירוע רגיל ששחקן כזה עוזב לפני סיום החוזה, הוא חשב שיסיים שם את הקריירה, אבל צריך להמשיך קדימה״.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

אנחנו יודעים שהוא לא אהב את זה, כמה הרגעת אותו?

״קודם כל, אני בטוח שבאיזשהו שלב הוא יעלה וידבר על מה שקרה, הוא צריך לדבר מהלב ואיך הוא מרגיש, כמובן שהיינו צריכים להרגיע כי זה לא אירוע רגיל כמו שאמרתי, דולב הביא המון למכבי חיפה והוא הביא להם, אבל זה הכדורגל״.

מהצד שלך אתה מבין למה מכבי חיפה עשו את זה?

״אני לא מנסה להבין האמת, אם יש החלטה אין מה להתעסק איתה צריך להמשיך הלאה, ראינו אתמול שהם בבנייה, הם עוד לא מוכנים לליגה. אני כן חושב שחשוב מנהיגים, הם שמו קפטן את הזר שהיה רק שנה שעברה וגלזר שהגיע עכשיו, זאת כנראה ההחלטה שלהם וצריך להמשיך קדימה״.

מילה על שגיב יחזקאל שפתח מצוין, עשיתם משהו שונה בקיץ?

״אני לא רוצה כל הזמן לדבר על החלטות מנטליות על שחקנים שלי אבל כן עשינו תיאום ציפיות, כל הזמן החליפו לו עמדה. הקיץ הוא בא יותר ממוקד ואני חושב שיהיה אחד השחקנים המובילים השנה והם ייהנו ממנו״.

שגיב יחזקאל (ראובן שוורץ)

אתה לא מתעסק במנור, אבל איפה לדעתך הוא ישחק?

״אני לא מתעסק ולא מדבר אתה מכיר אותי, אני לא יודע. הרמה שלו הכי גבוהה, לפעמים עסקאות נופלות אני מקווה שתהיה לו עונה טובה, מקווה שתהיה העברה קבועה ולא השאלות, הוא שחקן אדיר עם מנטליות אדירה״.

גם אם הוא פותח עכשיו בקדם עונה בטוטנהאם זה לא אומר כלום?

״זה לא אומר כלום, מערבבים את כל הסגל שכולם יקבלו דקות, כמו גורן בברצלונה שקיבל דקות בבוגרת״.

מה הסיכוי שיישאר באיטליה?

״אהבו אותו מאוד, המשא ומתן זה כדי להוריד מחירים, בוא נראה מה יהיה״.