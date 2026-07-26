עולה מדרגה: הבן של אבי נמני חתם בהפועל כפר שלם

לאחר שהבקיע 20 שערים בעונה שעברה במדי קבוצת הנוער של שמשון תל אביב, עמית נמני עושה את הקפיצה היישר לליגה הלאומית ויחזק את הסגל של נועם שוהם

הפועל כפר שלם ממשיכה להתחזק, כאשר הפעם מדובר בהחתמה מרגשת: עמית נמני, בנו של כוכב העבר אבי נמני, חתם הבוקר במועדון לשנה אחת ויחזק את הסגל של נועם שוהם.

נמני בן ה-19 יעשה את קפיצת המדרגה לראשונה לליגה הלאומית, לאחר שכבש לא פחות מ-20 שערים אשתקד במדי קבוצת הנוער של שמשון ת"א. בשלהי העונה הוא אף הוקפץ לקבוצה הבוגרת ורשם שתי הופעות בליגה א' דרום.

אל מעמד החתימה הגיע מלווה באביו, כאשר הוא צפוי לרשום את הופעת הבכורה בפתיחת משחקי גביע הטוטו ביום חמישי, במשחק הביתי מול מ.ס כפר קאסם באצטדיון בשכונת התקווה.