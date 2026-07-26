לא ארסנל: ויניסיוס רוצה להישאר בריאל מדריד

לפי ׳AS׳, הברזילאי מעדיף להאריך את חוזהו שמסתיים ב-2027, והשיחות יתחדשו בשבוע הבא. גם הבלאנקוס רוצים שיישאר, וצירוף דיומנדה לא קשור לעזיבתו

עתידו של ויניסיוס ג'וניור בריאל מדריד הפך בימים האחרונים לאחד הנושאים המרכזיים סביב המועדון. ארסנל פתחה לפי הדיווחים בשיחות גישוש בנוגע לאפשרות לצרפו, ובמקביל ההתקדמות של הבלאנקוס לעבר החתמת דיומנדה, שחולק עמו את אותו הסוכן, הובילה לספקולציות שלפיהן הברזילאי עשוי לעזוב.

אלא שלפי דיווח ב-׳AS׳, אין קשר בין הגעתו האפשרית של דיומנדה לבין עתידו של ויניסיוס. העדיפות של שחקן הכנף היא להישאר בסנטיאגו ברנבאו ולחדש את חוזהו, וגם בריאל מדריד מעוניינים להגיע איתו להסכם ולהבטיח שימשיך להיות חלק מרכזי מהפרויקט החדש של המועדון.

ארסנל מגששת, ויניסיוס מעדיף את ריאל

מצבו החוזי של ויניסיוס לא נעלם מעיניהן של הקבוצות הבכירות באירופה. לברזילאי נותרה שנה אחת בלבד בחוזהו, שמסתיים בקיץ 2027, ולכן הוא עשוי להפוך להזדמנות משמעותית בשוק ההעברות – בין אם באמצעות רכישה כבר כעת ובין אם במקרה שלא יחדש ויוכל לעזוב ללא תמורה בתום ההסכם.

מיקל ארטטה (רויטרס)

לפי ה"אתלטיק", ארסנל של מיקל ארטטה כבר החלה בשיחות גישוש כדי לבחון את האפשרות לצרפו. למרות ההתעניינות מצד התותחנים, ב-׳AS׳ הבהירו כי בשלב הזה ויניסיוס אינו מעוניין לעזוב, והאפשרות המועדפת עליו היא להמשיך במדי הבלאנקוס.

השיחות בין הצדדים צפויות להתחדש בשבוע הבא, עם שובו של השחקן מחופשתו. לפני שיקבל החלטה בנוגע לעתידו, ויניסיוס רוצה להיפגש עם הנהלת ריאל מדריד, להבין ממקור ראשון מה יהיה תפקידו בפרויקט שמתחיל תחת ז'וזה מוריניו ולוודא שהשכר שיוצע לו ישקף את מעמדו בכדורגל העולמי.

גם מוריניו מעוניין בהישארותו של הברזילאי וסבור שאסור למועדון לאפשר לשחקן ברמתו לעזוב. לפי הדיווח, המאמן כבר בוחן כיצד להפיק את המרב משלישיית התקפה אפשרית שתכלול את ויניסיוס, קיליאן אמבפה ודיומנדה, כשג'וד בלינגהאם יתמוך בהם מאחור.

ההתקדמות שנעצרה והדרישה הכספית

המשא ומתן לחידוש חוזהו של ויניסיוס כבר היה בשלב מתקדם מאוד, אך נתקע לאחר גביע העולם למועדונים. עד לאותה נקודה, השחקן הפחית באופן משמעותי את דרישותיו הכספיות הראשוניות, בעוד ריאל מדריד העלתה את הצעתה.

ויניסיוס מלהטט (IMAGO)

הפער בין הצדדים הצטמצם עד לרמה שבה הסכם נראה קרוב, אך העסקה לא נחתמה לאחר שאף אחד מהם לא היה מוכן לבצע את הוויתור האחרון, אף שנותר ביניהם פער קטן בלבד. מאז לא נרשמה התקדמות נוספת, אך כעת הכוונה היא לחדש את השיחות.

ויניסיוס מבקש שכר של כ-20 מיליון אירו נטו לעונה. מדובר בעלייה של כחמישה מיליון אירו לעומת השכר הממוצע בחוזה שעליו חתם ב-2022, אף שהארכת החוזה הוכרזה רשמית רק ב-31 באוקטובר 2023.

באותו הסכם חתם הברזילאי לחמש שנים, עד קיץ 2027, תמורת 75 מיליון אירו נטו בסך הכול – ממוצע של 15 מיליון אירו לעונה. החוזה נבנה באופן מדורג: ויניסיוס החל להרוויח כעשרה מיליון אירו לאחר החתימה, ובעונה הקרובה שכרו צפוי לעלות ל-18 מיליון אירו. נוסף לכך, בהסכם נכלל סעיף שהעניק לו שני מיליון אירו נוספים בעקבות זכייתו בפרס שחקן השנה של פיפ"א.

תחושת חוסר ההערכה והפרויקט החדש

לפי ׳AS׳, ויניסיוס חש בחודשים האחרונים כי אינו מוערך מספיק במועדון. בין הגורמים לכך הוזכרה ההתעניינות של ריאל מדריד בחוליאן אלברס ובהמשך גם במייקל אוליסה.

הברזילאי היה גורם מרכזי בשתי הזכיות האחרונות של הבלאנקוס בליגת האלופות, אך לאחר מכן הגיעו בלינגהאם ואמבפה, מה שהפחית במידה מסוימת את מקומו במרכז הפרויקט. למרות זאת, הוא לא איבד מחשיבותו המקצועית ונשאר שחקן חיוני במערך של הקבוצה.

יאן דיומנדה (IMAGO)

גם ההגעה הצפויה של דיומנדה אינה משנה את רצונו. ויניסיוס מעוניין להמשיך להיות דמות מרכזית בריאל מדריד, מתכוון להקל על הדרך לחידוש החוזה ורוצה להגיע להסכמות עם ההנהלה. גם מבחינת המועדון המטרה ברורה – להשאירו. לפי הדיווח, אם הצדדים אכן ישלימו את חידוש החוזה, בריאל יראו בכך מהלך בעל חשיבות המשתווה להחתמה גדולה של כוכב חדש.