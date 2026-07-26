אתם בחרתם: ליאו מסי הוא ה-Winner של המונדיאל

לאחר טורניר שכלל שמונה שערים וארבעה בישולים, כוכב ארגנטינה זכה במירב הקולות ונבחר לטוב ביותר. אמבפה במקום השני, רודרי שלישי ובלינגהאם רביעי

מונדיאל 2026 כבר הגיע לסיומו עם זכייתה של ספרד בגביע העולם, וכעת גם אתם, גולשי ONE, הכרעתם מי היה השחקן הבולט ביותר של הטורניר. בסקר שנערך באתר בחרתם בליאו מסי ל-Winner של המונדיאל, כשהארגנטינאי גרף 36% מהקולות והקדים את שלושת המועמדים האחרים.

למרות שארגנטינה נעצרה בגמר מול ספרד, מסי שוב סיפק טורניר יוצא מן הכלל והוכיח שגם בגיל 39 הוא עדיין מהכדורגלנים הטובים בעולם. קפטן האלביסלסטה סיים את המונדיאל עם שמונה שערים וארבעה בישולים, היה מעורב ב-12 שערים – יותר מכל שחקן מלבד קיליאן אמבפה – ואף הפך לשיאן הבישולים בתולדות גביע העולם מאז החלו למדוד את הנתון.

לוגו Winner (מערכת ONE)

אמבפה, רודרי ובלינגהאם השלימו את הרביעייה

במקום השני דורג קיליאן אמבפה עם 24% מהקולות. קפטן נבחרת צרפת אמנם לא הצליח להוביל את הטריקולור לזכייה, אך סיים כמלך שערי הטורניר עם 10 כיבושים וארבעה בישולים, זכה בנעל הזהב, שבר את שיא הכיבושים בתולדות המונדיאל והפך למלך שערי גביע העולם בכל הזמנים עם 22 שערים בקריירה.

קיליאן אמבפה. מלך השערים של המונדיאל (IMAGO)

את המקום השלישי תפס קשר אלופת העולם, רודרי, עם 21% מהקולות. הספרדי היה העוגן במרכז השדה של הנבחרת שספגה שער אחד בלבד לאורך כל הטורניר, שלטה כמעט בכל משחק והניפה את הגביע. גם לאחר המונדיאל המשיך לקבל מחמאות רבות על תרומתו להצלחת ספרד.

רודרי (רויטרס)

במקום הרביעי סיים ג'וד בלינגהאם עם 19%. קשרה של אנגליה רשם מונדיאל נהדר עם שבעה שערים ובישול אחד, סייע לנבחרת לסיים במקום השלישי והיה אחד השחקנים הבולטים ביותר לאורך הטורניר.