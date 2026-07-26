הכשרון הצעיר ימשיך בצפון: אלימשלי נשאר בגליל

השחקן בן ה-19, שכיכב בקבוצת הנוער ושותף גם בקבוצה הבוגרת, חתם ל-3 שנים נוספות בהפועל גליל עליון: "אנחנו מאמינים בו, נעניק לו את הבמה להתפתח"

הפועל גליל עליון הודיעה הבוקר (ראשון) כי הכישרון הצעיר, יואב אלמישלי, האריך את חוזהו בקבוצה בשלוש עונות נוספות.

אלמישלי (19, 1.90) כיכב בקבוצת הנוער של האגודה והעונה שותף גם ב-11 משחקים בליגת העל, במדי הקבוצה הבוגרת, למשך 3.7 דקות בממוצע לערב. במועדון מכירים בכשרון הגדול ורוצים לראות אותו מתפתח במועדון בשנים הקרובות.

הודעת המועדון: “הפועל גליל עליון גאה להודיע כי יואב אלמישלי חתם על חוזה חדש לשלוש השנים הקרובות במועדון בו גדל. יואב הוא הרבה יותר משחקן -הוא חלק מה־DNA של גליל. שחקן שצמח כאן, התחנך כאן, וממשיך ללבוש בגאווה את המדים האדומים. אנחנו מאמינים בדרך שלו, שמחים להמשיך להעניק לו את הבמה להתפתח, להשתפר ולהפוך לאחד השחקנים המשמעותיים של המועדון בשנים הקרובות”.