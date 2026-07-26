טבריה ממשיכה לתקוף: "החקירה הפכה למסע הפחדה"

במועדון שוב תוקפים את החוקר פרגר ואת ההתאחדות: "איימו על עתידם המקצועי של השחקנים, הציעו עסקאות ללא סמכות והדליפו פרטי חקירה. זאת תפירת תיק"

בעירוני טבריה הוציאו היום (ראשון) הודעה נוספת, בעניין פרשת העירויים האסורים, שגם היא, כמו קודמותיה, תוקפת מתקפה חריפה את החוקר בפרשה, דין פרגר, ואת ההתאחדות לכדורגל. בטבריה טוענים לזיהום החקירה, הדלפת פרטיה החוצה, איום על השחקנים ובעלי התפקידים במועדון וכן השתתפות פעילה של תובע ההתאחדות בחקירה.

"איך הפכה חקירה ספורטיבית למסע הפחדה אישי, כולל איומים על עתידם המקצועי של שחקנים, הצעת "עסקאות" ללא סמכות, והדלפת פרטים לגורמים שלישיים", אומרת הכותרת בהודעת המועדון.

בטבריה מצהירים: "בזמן שבהתאחדות לכדורגל ממהרים לצאת בהצהרות לתקשורת, מתחת לפני השטח מתגלה תמונה מבהילה של דרכי החקירה שנקט החוקר מטעם ההתאחדות, דין, בליווי ובמעורבות ישירה של התובע גלעד ברגמן".

בטבריה ממשיכים וטוענים: "מעדויות ופרטים שהגיעו לידינו, עולה שרשרת של כשלים חמורים החורגים מכל נורמה של מינהל תקין ומשפט הוגן".

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

לאחר מכן מפרטים בהודעת המועדון את הסעיפים בהם רואים במועדון את חוסר התקינות בחקירה:

1. איומים ישירים על פרנסת שחקנים

"במהלך חדרי החקירות, הופעל על שחקנים לחץ פסיכולוגי פסול. החוקר דין לא היסס להשתמש באיומים ישירים על עתידם המקצועי, תוך אמירות הבהרה כי אם לא יספקו את ה"סחורה" המבוקשת – יוודא שיילקח מהם רישיון המשחק והפרנסה שלהם לכל החיים. הפיכת חקירה ספורטיבית לאיום קיומי על פרנסת ספורטאים היא חציית קו אדום בוהק".

2. הצעת "הסדרי טיעון" ללא סמכות ובאופן עצמאי

"במהלך החקירות, הציע החוקר דין לנחקרים "דילים" והסדרי טיעון שונים בתמורה למסירת מידע או הודאות. מבדיקה עולה כי הצעות אלו ניתן לקרוא כהבטחות שווא שניתנו על דעת עצמו בלבד, ללא כל אישור מוסמך מהגורמים המשפטיים הבכירים – טקטיקה פסולה שנועדה לחלץ הודאות שווא בשיטות נפלאות".

3. שרבוב שמו של יו"ר ההתאחדות וזיהום התיק

"אם לא די בכך, במהלך השיחות והחקירות הוזכר שמו של יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, כאילו ההליך מונחה או מלווה מלמעלה. שימוש בשמו של קודקוד המערכת כדי להטיל מורא על נחקרים הוא מהלך חמור ומזהם שמעלה תהיות קשות לגבי מניעי החקירה".

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

4. שיחות על התיק הפתוח עם גורמים חיצוניים (גיל ברעם)

"אחד ממוקדי הזיהום החמורים בתיק נוגע לדליפת מידע ושיחות שניהל החוקר על פרטי התיק והחקירה הרגישה עם גורמים חיצוניים, ובהם גיל ברעם. כיצד חקירה שאמורה להיות חסויה ודיסקרטית הופכת לנושא לשיחות עם גורמים בעלי עניין בכדורגל הישראלי?"

5. התובע גלעד ברגמן: חוקר, תובע ושופט?

"על כל המקהלה הזו מנצח תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, שערבב בין תפקידו כתובע לבין מעורבות אקטיבית וישירה בתוכן החקירה עצמה. עירוב התפקידים הזה – שבו התובע מקבל החלטות חקירתיות, מנחה חוקרים ומשמש כגורם מנהל בשטח – שולל מהנאשמים את הזכות הבסיסית להליך הוגן ואובייקטיבי".

במועדון מסכמים את טענותיהם: "השורה התחתונה: כשחיפזון, איומים, פוליטיקה , קשרים , חריגה מסמכות וזיהום ראיות נפגשים בחדר חקירות אחד – התוצאה היא לא חקירה, אלא תפירת תיק. במועדון עירוני טבריה לא מתכוונים לעבור על כך לסדר היום. כלל הממצאים, הציטוטים , הקלטות שטרם פורסמו ומחדלי החקירה החמורים הללו יוגשו ישירות לערכאות המשפטיות, שם ייחשפו דרכי הפעולה של חוקרי ההתאחדות במלוא מערומיהן".