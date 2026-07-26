ירין אבוחצירה ונעם כהן עם שער בוגרים ראשון

מחזור גביע הטוטו האיר פנים לחלוץ מכבי נתניה וקשר הפועל פ"ת, שכבשו שערים והיו שותפים להשגת ניצחון. גם דאפה מהפועל ירושלים ברשימת הכובשים

שבת של כדורגל במשחקי גביע הטוטו בליגת העל. אחרי שני המשחקים בהם נטלו חלק הנציגות הישראליות במפעלים האירופאים, הגיעה לה השבת האחרונה, שבה נערכו ארבעה משחקים נוספים, בהם שני משחקי דרבי. כמו בעונות קודמות, גם הפעם מחזור הבכורה של גביע הטוטו העניק במה לשחקנים בגילאי נוער, כשגולת הכותרת: שני שחקנים עם שער בכורה בבוגרים, במשחקים שנערכו במסגרת משחקי בית ב'.

דאפה ואבוחצירה הפקות

המשחק בו ניצחה מכבי נתניה 1:3 בביתה את הפועל ירושלים, היווה חגיגה פרטית לשני חלוצים צעירים: ישראל דאפה - חלוץ הפועל ירושלים, וירין אבוחצירה - חלוץ מכבי נתניה.

ישראל דאפה, יליד 2009, שרשם בעונה שעברה מספר דו ספרתי של הופעות במדי קבוצת הבוגרים, כבש בדקה ה-23 שער בוגרים שני, הפעם בבעיטה מהרחבה, שער שקבע שוויון 1:1, זאת לאחר שבסאם זערורה העלה את מכבי נתניה ליתרון בדקה ה-10. שש דקות לאחר השער שכבש ישראל דאפה, הצליח עוז בילו להחזיר את היתרון לנתניה.

ישראל דאפה חוגג (ראובן שוורץ)

בדקה ה-57, שלוש דקות לפני שישראל דאפה הוחלף בקשר נתי שפראו (2007) - שכבר לבש את מדי הבוגרים, עלה לשדה המשחק בשורות מכבי נתניה החלוץ ירין אבוחצירה, יליד 2010, שהחליף את הקשר אלכס טלה (2007). ירין אבוחצירה שמזה מספר עונות היה למלך השערים של קבוצת שנתון 2009 של מכבי נתניה, ובעונה שעברה כבר לבש את מדי קבוצת הנוער ואף כבש בשורותיה. בנו של חלוץ העבר, שמעון אבוחצירה, הצליח בדקה ה-75 לסיים בצורה מצוינת מהלך של אחד על אחד, לכבוש שער בכורה מרגש, שסגר עניין וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 למכבי נתניה.

בשורות הפועל ירושלים עלו מהספסל במחצית השנייה להופעת בכורה בבוגרים שני שחקני התקפה נוספים: בדקה ה-73 היה זה מוחמד דיאב (2008) - שכבש 12 שערים בקבוצת הנוער, מוחמד חמזה (2008) - שחקן התקפה ניגרי, שבימים אלה עורך מבחנים במועדון.

נעם כהן עם הכדור (חגי מיכאלי)

שער בכורה בדרכי נעם

הפועל פ"ת החלה עונה עם ניצחון מתוק 0:1 בדרבי מול מכבי, כשעל השער חתום הקשר, נעם כהן (2008), שבדקה ה-89 הניף את רגלו וכבש שער עוצמתי בבעיטה מחוץ לרחבה. נעם כהן, נכדו של עיתונאי ופרשן הכדורגל סלבה ברזילאי ז"ל, כבש בעונה שעברה חמישה שערים בקבוצת הנוער, הצטיין בשורותיה ואף רשם שבע הופעות בקבוצת הבוגרים.

שני שחקנים ילידי 2007, שהשתלבו במשחק: בשורות הפועל היה זה הבלם עידו טסה - שרשם הופעה מלאה - שהצטרפה לשתי הופעות בוגרים חלקיות מהעונה שעברה. בשורות מכבי פ"ת עלה להופעת בכורה המגן השמאלי, איתי ברוך.

הירוקים שעלו בהרכב, האדומים שעלו מהספסל

משחק הדרבי החיפאי בו הפועל ניצחה 2:3 את מכבי, העניק לשני שחקנים בגילאי נוער את חולצת ההרכב של מכבי: החלוץ אדם גרימברג (2009) - שהוחלף בתום המחצית הראשונה, הבלם נעם שטייפמן (2008) - שרשם הופעה מלאה, אך לצערו בשער השני שכבשה הפועל חיפה הכדור פגע בו טרם הכניסה לרשת. לעומתם, בהפועל חיפה עלה מהספסל בשלב מתקדם שני שחקנים התקפיים ילידי 2007: מועתז חאמד בדקה ה-78, סער אלקיים בדקה ה-89.

נעם שטייפמן מאוכזב מהשער העצמי (עמרי שטיין)

במשחק בו ניצחה עירוני טבריה 1:2 את בני סכנין עלו בשורות סכנין שני שחקנים מקבוצת הנוער: בדקה ה-78 עלה להופעת בכורה הקשר מוחמד אבו רייא (2008), בדקה ה-85 רשם הופעת בוגרים שניה הבלם/קשר, עלי גנאמה (2007).