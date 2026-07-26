ביזארי: מוחמד סלאח סיכם בבשיקטאש, הסוכן שלו לא

למרות שהמצרי הגיע להבנות על שכר של 12 מיליון אירו לשנתיים, תשלום העמלה לסוכנו תוקע את העסקה. לאחר דרישתו הגבוהה, הטורקים הגישו הצעה סופית

לאחר שנים רבות בפרמייר ליג, מוחמד סלאח עזב הקיץ את ליברפול ומחפש יעד חדש. בזמן שכל הסימנים מראים כי המועמדת הבכירה לקלוט אותו היא בשיקטאש, דווקא גורם לא צפוי מכשיל את העסקה - זה שאמור לקדם אותה.

סוכנו של המצרי, ראמי עבאס, הוא כרגע הסיבה לכך שהמו״מ תקוע. למעשה, שחקן הכנף כבר סיכם את תנאיו בנוגע לחוזה לשתי עונות עם שכר של 12 מיליון אירו לעונה. למרות זאת, בזמן שהוא סיכם בבשיקטאש, הסוכן שלו טרם עשה זאת.

עבאס דרש תחילה עמלה גבוהה בשווי 35% מכלל העסקה (8.4 מיליון אירו), לאחר מכן הוריד לאט לאט את דרישתו, וכעת הוא רוצה לקבל 5 מיליון אירו עבור עבודתו, סכום אותו הטורקים מסרבים לשלם.

מוחמד סלאח (IMAGO)

המועדון מצפה לראות התגמשות יותר גדולה מצידו של הסוכן, והגיע לו הצעה סופית בשווי 4 מיליון אירו. נכון לעכשיו הדבר תוקע את המעבר של מוחמד סלאח, אך בתקשורת הטורקית מאמינים שעבאס יקבל את ההצעה האחרונה.

סלאח נמצא כרגע בחופשה, וצפוי להגיע בקרוב לאיסטנבול לאחר שכבר דיבר עם הגורמים הניהוליים והמקצועיים במועדון. כעת נותר מכשול אחרון בדרך, ובמידה שהוא יוסר נראה את מלך שערי ליברפול בכל הזמנים ביעד חדש.