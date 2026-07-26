ניימאר הגיב למבקרים עם צמד וחגיגה מעבירת מסר

כוכב סנטוס כבש פעמיים ב-2:2 מול צ'אפקואנסה, חגג עם מחווה לעולם הפוקר אחרי הביקורות שספג והציל נקודה יקרה לקבוצתו בדקות הסיום בליגה הברזילאית

ניימאר שוב היה במרכז העניינים בברזיל. כוכב סנטוס כבש צמד, הגיב בצורה מקורית לביקורות שספג בימים האחרונים והציל את קבוצתו מהפסד ביתי עם שער שוויון מאוחר ב-2:2 מול צ'אפקואנסה במסגרת המחזור ה-20 בליגה הברזילאית.

החלוץ, שספג ביקורת לאחר שנראה משתתף בטורניר פוקר בזמן שסנטוס שיחקה בקופה סודאמריקנה, בחר לענות על כר הדשא. הוא מצא את הרשת פעמיים והיה האחראי הבלעדי לכך שקבוצתו יצאה עם נקודה מווילה בלמירו.

חגיגת הפוקר והתגובה למבקרים

ניימאר העלה את סנטוס ליתרון בדקה ה-36 אחרי מהלך קבוצתי נהדר, כאשר קיבל את הכדור ברחבה, סיים בקור רוח מול השוער ומיד שלח מסר ברור למבקריו. בחגיגת השער הוא דימה חלוקת קלפי פוקר, רמז ישיר לביקורת שספג בעקבות השתתפותו בטורניר פוקר בימי הפגרה. לאחר מכן אף השתמש בדגל הקרן כאילו היה מחבט גולף – מחווה נוספת שעוררה עניין ברשתות החברתיות.

ניימאר בטורניר הפוקר (IMAGO)

הביקורת כלפי הכוכב הגיעה לאחר שנצפה בטורניר BSOP Winter בסאו פאולו בזמן שסנטוס שיחקה במסגרת הקופה סודאמריקנה. ניימאר השיב אז ברשתות החברתיות כי היה בחופשה וכי סיים את כל התחייבויותיו המקצועיות.

צ'אפקואנסה הפכה, ניימאר הציל

למרות השליטה של סנטוס במחצית הראשונה, צ'אפקואנסה חזרה אחרת לחלוטין מההפסקה. שלושה חילופים התקפיים של המאמן רפאל לסרדה שינו את המשחק, כשמרצ'יניו איזן בדקה ה-50 ולאחר מכן שער עצמי של ז'ואאו אנאניאס השלים מהפך והעלה את האורחת ל-1:2.

כשנראה היה שסנטוס בדרך להפסד כואב, קבאלרו הוכשל ברחבה בדקה ה-85. ניימאר ניגש לנקודת הפנדל, שמר על קור רוח, השלים צמד וקבע 2:2 שהציל נקודה עבור קבוצתו.

ניימאר חוגג (IMAGO)

התיקו העלה את סנטוס ל-22 נקודות והיא טיפסה למקום ה-14 בטבלה, כשהיא מגדילה מעט את המרחק מהתחתית. מנגד, צ'אפקואנסה נותרה במקום האחרון עם 10 נקודות, אך יכולה הייתה להצטער על כך שהייתה קרובה מאוד לניצחון חוץ יוקרתי.

"רק הוא מסוגל להפוך את סנטוס לתחרותית"

בתקשורת הברזילאית החמיאו לכוכב לאחר המשחק וציינו כי ניימאר הוא האיש שמחזיק את סנטוס בחיים. ב"לנסה" נכתב כי "רק הוא מסוגל להפוך את סנטוס לקבוצה תחרותית", כשהצמד שלו היה הסיבה המרכזית לכך שהקבוצה לא ירדה מנוצחת מול אוהדיה. אחרי הביקורות על מחוץ למגרש, ניימאר סיפק את התשובה הטובה ביותר מבחינתו – שני שערים, חגיגה שכוונה למבקרים, ונקודה חשובה עבור סנטוס במאבקי התחתית.