החלוץ מתלבט: ברצלונה חוששת לאבד את פראן טורס

הקטלונים מעוניינים להאריך את של החלוץ, שבו נותרה שנה אחת, אך זה לא יהיה פשוט. המצב הכלכלי וה״קנס״ לסיטי מקשים, כשטורס מאוכזב מההתנהלות בעמדה

פראן טורס צפוי להיכנס בימים הקרובים למשא ומתן עם ברצלונה על הארכת חוזהו, שמסתיים ביוני 2027. לפי דיווח ב"מארקה" הספרדי, במועדון מרוצים מאוד מהיכולת שהציג החלוץ בעונה החולפת ובמדי נבחרת ספרד, אך מבינים שהמצב הכלכלי לא יאפשר להם להציע לו חוזה ברמה של מועדוני הצמרת האחרים באירופה.

טורס בן ה-26 מגיע לאחר עונה מצוינת, שבה רשם 21 שערים ושלושה בישולים ב-49 משחקים בכל המסגרות. בנוסף, הוא סיים כמלך השערים הספרדי בליגה עם 16 כיבושים, יחד עם לאמין ימאל, וכבש את שער הניצחון ההיסטורי של ספרד בגמר המונדיאל.

לפי הדיווח, ברצלונה עדיין לא הגישה לחלוץ הצעה רשמית. מעבר לשדרוג שכרו, הארכת החוזה תחייב את המועדון לשלם ״קנס״ של שמונה מיליון אירו נוספים למנצ'סטר סיטי, בהתאם להסכם שנחתם בעת רכישתו בינואר 2022.

בפעם השנייה בתולדותיה: ספרד אלופת העולם!

בברצלונה מודעים לכך שפ.ס.ז' כבר הביעה עניין בטורס ומסוגלת להציע לו תנאים כספיים גבוהים יותר. לכן, אם לא יושג הסכם על חוזה חדש, במועדון לא שוללים את מכירתו כדי להימנע ממצב שבו יעזוב ללא תמורה בקיץ הבא.

עוד נטען כי במועדון קיימים סימני שאלה לגבי רצונו של טורס להמשיך. לפי הדיווח, גורמים בברצלונה שמעו שהחלוץ לא מרוצה מהעובדה שהמועדון ממשיך לחפש חלוץ מרכזי חדש, כאשר חוליאן אלברס נותר המועמד המוביל לחיזוק ההתקפה. בשל כך, למרות הרצון להשאירו, הקטלונים חוששים שלא יהיה מנוס ממכירת החלוץ.