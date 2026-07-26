"אני מסמיק כשאומרים שזה המונדיאל שלי"

מאמן אלופת העולם ספרד, לואיס דה לה פואנטה, בראיון ל-AS על הזכייה במונדיאל, שיטת המשחק, המחמאות לדור הצעיר והעתיד: "אין לי התחייבות לאף שחקן"

ימים ספורים אחרי שהוביל את ספרד לזכייה במונדיאל 2026, לואיס דה לה פואנטה העניק ריאיון נרחב ל-AS, בו פתח את הדלת אל מאחורי הקלעים של הנבחרת הטובה בעולם. המאמן התייחס לדרך שעשתה ספרד עד הזכייה, להסברים מאחורי ההחלטות שקיבל במהלך הטורניר, שיבח את שחקניו והתייחס גם לעתיד הלה רוחה.

כשנשאל על כך שיש מי שמגדיר את ההישג כ"גביע העולם של לואיס דה לה פואנטה", המאמן מיהר לדחות את המחמאות: "זה גורם לי להסמיק, אבל אני רוצה להזכיר לכולם שזהו גביע העולם של נבחרת נהדרת". לדבריו, הוא תמיד האמין שהנבחרת מסוגלת להגיע עד הסוף, אך הדגיש שבכדורגל גם פרט קטן יכול לשנות הכול. על הגמר אמר: "היינו בבירור עדיפים, הם אפילו לא הצליחו לבעוט לשער, אבל בכדורגל תמיד צריך להיזהר".

"לא היה לי ספק אפילו לרגע"

דה לה פואנטה סיפר כי גם אחרי המשחק הראשון בטורניר לא איבד את האמונה בשחקניו: "לא היה לי ספק, אפילו לא אחרי המשחק הראשון. ידענו שזה התהליך. הקבוצה השתפרה ממשחק למשחק ובמשך 52 ימים אפילו לא הייתה בעיה אחת". לדבריו, המפתח להצלחה היה השילוב בין תכנון מוקפד לבין היכולת להגיב לכל תרחיש במהלך המשחקים.

לואיס דה לה פואנטה (רויטרס)

המאמן גם חשף את סוד ההצלחה של אלופת העולם מבחינה הגנתית: "ספגנו רק שער אחד לאורך כל הטורניר, ואפשרנו רק עשר בעיטות למסגרת. יש לנו מערכת הגנה מצוינת, אבל היא מתחילה בכל אחד מ-11 השחקנים". הוא הוסיף כי הנבחרת הצליחה לשלב בין משחק התקפי פורה לבין יציבות יוצאת דופן מאחור, מה שהפך אותה לקבוצה מאוזנת במיוחד.

עוד התייחס המאמן לכך שנאלץ להסתמך בגמר על מרטין זובימנדי ואריק גרסיה, למרות שלא שיחקו כלל קודם לכן בטורניר. "ידעתי שהם בכושר מצוין, כי ראינו אותם באימונים. כאב לי בשביל מי שלא שיחקו, אבל טובת הקבוצה תמיד קודמת", אמר. לדבריו, אחת הסיבות לביטחון שלו בהחלטות הייתה ההיכרות ארוכת השנים עם הסגל: "אני מכיר רבים מהם מאז שהיו בני 16 ו-17. עם חלקם התחלנו את הדרך כבר ב-2015".

המחמאות לדור החדש והמסר לעתיד

דה לה פואנטה הרעיף מחמאות על שחקניו הצעירים. על קוברסי ולאפורטה אמר: "אין קשר בעולם שמשחק עם הכדור טוב יותר מהם", ובהמשך הוסיף על למין ימאל וקוברסי: "מבחינתי הם גאונים. יש להם בגרות ואינטליגנציה יוצאות דופן לגילם". הוא גם יצא להגנתו של פראן טורס, שספג ביקורות רבות לפני הטורניר: "שמחתי מאוד שהוא כבש בגמר. כשהביקורת מוגזמת ולא הוגנת, אתה שמח לראות שחקן שמוכיח את עצמו".

לאמין ימאל (IMAGO)

בהמשך התייחס גם לסגנון המשחק של ספרד והבהיר כי הוא אינו אוהב את המונח "טיקי-טאקה": "אני מעדיף לדבר על כדורגל שמבוסס על החזקת כדור. זה אותו מודל שהביא הצלחות בעבר, אבל הוא התפתח עם השנים והותאם לכדורגל של היום". בנוסף הדגיש כי למרות הקשר הקרוב שלו עם השחקנים, אין לאף אחד מהם מקום מובטח: "אין לי התחייבות לאף שחקן. מה שמנחה אותי הוא הגינות וכנות, לא שמות או גיל".

פאו קוברסי מנשק את הגביע (רויטרס)

דה לה פואנטה התייחס גם לעמדת השוער והבהיר כי מבחינתו אין מקום לרוטציה בלתי פוסקת: "יש לנו שלושה מתוך חמשת השוערים הטובים בעולם. שוער צריך ביטחון והמשכיות". הוא סיפר כי החיבוק של שלושת השוערים בסיום הגמר היה אחד הרגעים שסימלו יותר מכל את האחדות בנבחרת, וחזר על העיקרון שמלווה אותו לאורך כל הקריירה: לבחור לא רק שחקנים טובים, אלא גם אנשים טובים. לדבריו, במחנה של 52 ימים חשוב לא פחות האופי של השחקנים, והוא מעדיף כאלה שלא יתלוננו גם אם לא יקבלו דקות משחק.

הוא אף ציין כי גם שחקנים ותיקים כמו אלברו מוראטה ודני קרבחאל ימשיכו לקבל הזדמנות אם יוכיחו שמקומם בנבחרת, והבהיר כי כרגע מחשבותיו מופנות רק למשחקי ספטמבר ולא למונדיאל 2030.