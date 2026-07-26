בטבריה מרוצים, אך יודעים: "אי אפשר להמשיך ככה"

למרות הניצחון על סכנין במועדון אומרים: "צריכים את המאמן והשחקנים המושעים, החקירה מתנהלת כמו קרקס". מחמאות לקריספיל, גמבה וגואטה צפויים לחתום

בעירוני טבריה יצאו מרוצים מהניצחון 1:2 אתמול (שבת) על בני סכנין, במחזור הראשון של גביע הטוטו. במועדון יודעים שהקבוצה לא שיחקה טוב, אבל היו מעודדים מהמהפך, שהביאו החילופים שביצע עוזר המאמן, מוטי קריספיל, שניצחו את המשחק. עיקר המחמאות ניתנו למנסור באדג'י, כובש שער הניצחון ולאיתמר שבירו. גם חליווה הצעיר, שהחליף במחצית את אונדרז' באצ'ו, זכה למחמאות. קריספיל, שניהל את המשחק, קיבל מחמאות מראשי המועדון.

"קשה מאוד להתרכז כך בכדורגל", אמרו במועדון. "שאפו לשחקנים, שידעו לשים הכל בצד, להלחם ולנצח. ברור לנו שהסגל הזה לא יספיק. אנחנו קודם כל רוצים וצריכים לקבל בחזרה את חודדה, חן והשחקנים".

שני הנבחנים, שפתחו אתמול בהרכב, ננה גמבל, שחקן הכנף מחוף השנהב, ואיתמר גואטה, שהגיע מרעננה. הרשימו את הצוות המקצועי וצפויים להיות מוחתמים. קריספיל אמר אתמול: "גואטה מתאמן איתנו עוד מהמחנה בפולין. ננה הצטרף מאוחר ורואים שחסר לו אוויר. ברור לי שהוא יילך וישתפר ושניהם עוד יתרמו לנו בהמשך".

שחקני טבריה חוגגים את המהפך (חג'אג' רחאל)

גמבל בן ה-24 שיחק בעונה החולפת באל ח'ריטיאט, מהליגה השנייה בקטאר. לפני כן שיחק ברוסיה ועבר בקבוצות אחמט גרוז'ני, טורפדו מוסקבה ושיניק ירוסלבל. לפני התקופה ברוסיה שיחק בצליה הסלובנית (עונת 2022/23).

בהנהלת הקבוצה כמובן שוחחו לאחר המשחק גם על כתב האישום שהוגש כנגד הקבוצה בפרשת העירויים האסורים. "תובע ההתאחדות לא התייחס בכלל לטענות שלנו בעתירה. הוא לא טרח להכחיש אותם. הוא ישב בחקירה ולא הזדהה. כל החקירה הזאת היא קרקס אחד גדול. אנחנו נזכיר שבבית דין תקין התביעה צריכה להוכיח אשמה, לא אנחנו צריכים להוכיח חפות ובינתיים זה מרגיש שאנחנו אלה שצריכים להוכיח שלא היה שום דבר. ברגע שיוגש כתב אישום, אנחנו נתייחס ונביא את כל ההוכחות שיש לנו”.

מוטי קריספיל (חג'אג' רחאל)

בטבריה התייחסו לשאלה האם יפנו לבית משפט אזרחי, אם יהיה צורך בכך: "אנחנו קודם כל רוצים למצות את הדין בבית הדין של ההתאחדות. הם יהיו חייבים להתייחס לכל הדברים הפסולים הנעשים בחקירה הזאת. ככל שהם יתעלמו מהם, אנחנו בהחלט שוקלים ללכת עם זה הלאה לבית דין אזרחי. אבל קודם ננסה לסגור את הנושא בתוך מוסדות ההתאחדות. הם יהיו חייבים להתייחס לטענות שלנו על כל הדברים הפסולים שעושים החוקר ותובע ההתאחדות".

רון אונגר, שכבש את שער השוויון, דיבר גם הוא בסיום ואמר: "אלה ימים לא פשוטים למועדון וגם לנו. ניצחנו גם בשביל המאמן והשחקנים המושעים. כשעולים למגרש שמים הכל בצד ומתרכזים בכדורגל. אני מאמין בחפותם של אלירן ושל השחקנים ומקווה שיחזרו אלינו כמה שיותר מהר".