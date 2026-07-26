מהצפון הרחוק: ישי בוזורגי חתם באום אל פאחם

החלוץ בן ה-24 מקריית שמונה מצטרף לשורות הקבוצה השאפתנית של תומר קשטן בליגה א׳ צפון, שצירפה לשורותיה גם את החלוץ ווסים בדארנה מהפועל עראבה

הפועל אום אל פאחם פותחת שבוע חדש עם החתמה התקפית מסקרנת: החלוץ ישי בוזורגי (24), בן קרית שמונה, חתם על חוזה לעונה אחת. לשחקן זוהי תחנה רביעית בליגה א' צפון, לאחר שבעונה שעברה שיחק במכבי אתא ביאליק - בשורותיה כבש שמונה שערים בכל המסגרות.

השחקן חוזר לעיר אום אל פאחם, זאת לאחר שלפני שתי עונות שיחק תקופה קצרה בשורות מכבי אום אל פאחם, בעונה שבה הליגה הופסקה ע"י ההתאחדות לכדורגל, בשל חשדות לפרשיות הימורים. באותה עונה, שיחק השחקן בשתי קבוצות נוספות בליגה א': בתחילה באיחוד בני שפרעם - שהתפרקה במהלך העונה, לאחר הקפאת הליגה עבר למ.כ ירמיהו חולון מליגה א' דרום.

בתוך כך, הפועל אום אל פאחם, המודרכת ע"י תומר קשטן, החתימה בסופ"ש גם את החלוץ ווסים בדארנה (28), שכבש בעונה האחרונה שלושה שערים במדי הפועל עראבה מליגה א' צפון. החתמה זו הצטרפה להחתמה נוספת בדמותו של השוער, עמית סוארי. הפועל אום אל פאחם החתימה שורה ארוכה של שחקנים.