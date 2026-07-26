גברה על ארסנל: כך צ'לסי השלימה את עסקת רוג׳רס

השיחה האישית עם צ'אבי אלונסו, הגיוס של קול פאלמר וריס ג'יימס והבטחה לתפקיד מגוון שהכריעו את הכף: כך הבלוז רכשו את הכוכב ב-117 מיליון ליש"ט

צ'לסי השלימה את אחת העסקאות הגדולות של הקיץ כשהחתימה את מורגן רוג'רס תמורת 117 מיליון ליש"ט מאסטון וילה, סכום שהפך אותו לשחקן הבריטי היקר בהיסטוריה.

באת׳לטיק חשפו את מאחורי הקלעים, כשהיה מדובר בתוכנית מדויקת שהושלמה בתוך פחות מ-48 שעות, ובסיומה הצליחה צ'לסי להקדים את ארסנל, שנחשבה במשך שבועות לפייבוריטית להחתים את הקשר ההתקפי בן ה-23.

השיחה ששינתה את הכול

המגעים הרשמיים בין המועדונים החלו רק ביום חמישי, יממה לאחר הדחתה של אנגליה בחצי גמר המונדיאל. כבר למחרת התקשר המאמן צ'אבי אלונסו לרוג'רס והציג בפניו את התוכנית המקצועית שלו.

הספרדי הבהיר כי רצה לצרף אותו מהרגע שמונה למאמן בחודש מאי, הסביר לו כיצד ישתלב במערך והשאיר רושם אדיר על השחקן. אחד הגורמים המעורים בפרטים סיפר לאת׳לטיק כי רוג'רס סיים את השיחה בתחושה ש"צ'אבי אלונסו הוא הדבר האמיתי".

צ'אבי אלונסו עם חולצת צ'לסי, רצה את רוג׳רס מהרגע הראשון (רויטרס)

במקביל, גם שחקני צ'לסי נרתמו למהלך. הקפטן ריס ג'יימס שוחח עם הקשר במחנה נבחרת אנגליה, בעוד חברו הקרוב קול פאלמר שלח לו הודעות אישיות. מבחינת רוג'רס, זו הייתה הוכחה נוספת לכך שהוא נמצא בראש סדר העדיפויות של המועדון.

ארטטה לחץ, אבל צ'לסי ניצחה

למרות שהמעבר לצ'לסי הושלם במהירות, במשך תקופה ארוכה דווקא ארסנל הובילה במרוץ. מיקל ארטטה שוחח ישירות עם רוג'רס, וגם בוקאיו סאקה, דקלן רייס ומרטין אודגור ניסו לשכנע אותו להצטרף לאמירויות.

אלא שבסופו של דבר, כמה גורמים הכריעו לטובת צ'לסי. ראשית, הבלוז הבהירו לרוג'רס שהוא המטרה המרכזית שלהם לקיץ, בעוד שבארסנל המשיכו במקביל לבחון שמות נוספים, בהם חוליאן אלברס, בראדלי ברקולה ואלי קרופי. בסביבתו של השחקן סיפור לאת׳לטיק כי הדבר עורר ספק האם הוא אכן נמצא בראש רשימת הרכש של התותחנים.

מורגן רוג'רס, היה המטרה המרכזית של צ׳לסי בקיץ (IMAGO)

גם מבחינה מקצועית קיבל רוג'רס מסר ברור יותר מצ'לסי. אלונסו הציג לו תפקיד מגוון שיכלול הופעות באגפים, כקשר התקפי, כחלוץ מדומה ואף בעמדות נוספות בקישור. הגמישות הזו קסמה לשחקן, שנחשב לאחד הכדורגלנים הוורסטיליים בפרמייר ליג.

במקביל, ארסנל לא הייתה מוכנה לשלם את המחיר שדרשה אסטון וילה. בעוד וילה התעקשה על סכום שיא לשחקן בריטי, התותחנים העריכו את השחקן בכ-80 מיליון ליש"ט בלבד וסירבו להשוות את הצעתה של צ'לסי.

אמרי לא רצה למכור, אבל המציאות הכריעה

במשך חודשים סירבה אסטון וילה אפילו לשקול את מכירתו של רוג'רס. המאמן אונאי אמרי החשיב אותו לשחקן החשוב ביותר שלו, ובמועדון ראו בו אחד מחמשת השחקנים הטובים בפרמייר ליג. רק בנובמבר האחרון הוא אף חתם על חוזה חדש, השלישי שלו בתוך פחות משנתיים.

מורגן רוג'רס, השחקן הכי חשוב של אמרי (IMAGO)

עם זאת, מאחורי הקלעים הבינו במועדון כי כדי להמשיך להתחזק ולעמוד בתקנות הפייר פליי הפיננסי של אופ"א, יהיה צורך למכור נכס משמעותי. שחקן נבחרת אנגליה לא לחץ לעזוב, אך כל הצדדים הבינו שהקיץ הזה הוא הרגע שבו ניתן יהיה לקבל עבורו את התמורה הגבוהה ביותר.

וילה אף נערכה מראש לעזיבתו, כאשר צירפה את יוהאן מנזאמבי מפרייבורג תמורת יותר מ-50 מיליון ליש"ט, וכעת מתכוונת להשקיע חלק מהכסף שהתקבל ברכש נוסף. צ׳לסי מבחינתה השיגה ניצחון חשוב מחוץ למגרש. עכשיו רק נותר לראות אם הוא יביא גם לניצחונות על המגרש מול ארסנל.