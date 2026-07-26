נשאר בשרון: גל שלהבת חתם בהפועל רמה"ש

הקשר, ששיחק בעונה האחרונה במ.כ כפר סבא 1928, חתם על חוזה לעונה אחת בקבוצה של אסי אלימלך מליגה א' דרום, שהחזירה לשורותיה גם את עידו גואטה

הפועל רמת השרון, שתפתח עונה שניה ברציפות בליגה א' דרום, אליה הורדה במהלך הקיץ שעבר, פותחת שבוע חדש עם החתמה של אחד מהקשרים היציבים והיעילים בליגה בעונות האחרונות, גל שלהבת (26), שיחל עונה רביעית ברציפות במחוז הדרומי של הליגה א', לאחר ששיחק בעונה האחרונה במ.כ כפר סבא 1928 - קבוצת האוהדים של הפועל כפר סבא.

שלהבת שיחק קודם לכן משך עונה וחצי בהפועל הרצליה. השחקן, בוגר מחלקת הנוער של מ.ס רובי שפירא חיפה, ממנה עלה לקבוצת הבוגרים של המועדון ואף שיחק משך שתי עונות בשורותיה בליגה א' צפון, ניסה את מזלו גם בתחילת העשור בהפועל כפר סבא מהליגה הלאומית. לפני שלוש עונות שיחק משך חצי עונה בהפועל ראשון לציון מהלאומית.



שחקן נוסף שחתם ברמת השרון בסופ"ש הוא הבלם/קשר, עידו גואטה (21), בוגר מחלקת הנוער, שבעונה שעברה החל דרך בקבוצת הבוגרים של רמת השרון, אך במהלך העונה עבר למכבי קרית גת, אלופת הליגה, המייצגת את עיר מגוריו. עידו גואטה שימש כקפטן בקבוצת הנוער של רמת השרון בליגת העל, נחשב לשחקן מסור ואהוב במועדון.

עידו גואטה (רועי קור)





את הפועל רמת השרון יוביל בעונה הקרובה, המאמן אסי אלימלך, שהעלה לפני שלוש עונות את הפועל רעננה להעפלה מליגה א' ללאומית, ובעונה שעברה אימן בליגה הלאומית, בתחילה בהפועל חדרה ובשלב מתקדם במ.ס כפר קאסם. בין לבין, אימן בשמשון ת"א מליגה א' דרום.

ברמת השרון מכוונים להתמודדות על העליה לליגה הלאומית. בין השחקנים שחתמו עד כה על חוזה לעונה הבאה: הקשר דני רוזנבליט (28), שהגיע מהפועל הרצליה ושיחק קודם לכן בליגה הלאומית במדיהן של הפועל עכו ומכבי יפו, המגן הימני עידו מדויל (23), ששיחק בעונה האחרונה בהפועל כפר שלם, בעבר שיחק בקבוצת הנוער של רמת השרון ו"צמד הדיינים" בקישור, רועי דיין (30), שמסיים פרק של שבע עונות רצופות בליגה הלאומית, אחרי עונה בהפועל ראשל"צ ואחרי ששיחק מספר עונות במ.ס כפר קאסם, ואיתמר דיין (23), הקשר בן הגולן, ששיחק בעונה האחרונה במ.ס טירה מליגה א' צפון וקודם לכן שיחק בהפועל אזור מליגה א' דרום.