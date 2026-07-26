"כל הדרכים מובילות ל...": המועדון שלעג לרומא

לאחר שאל הילאל גברה על האיטלקים במאבק על שירותיו של סאמרוויל, הם לא נתנו להם לשכוח זאת. בסרטון ההצגה הסעודים שלחו עקיצה לרומאים על הפסדם

אל הילאל לא הסתפקה רק בהכרזה על צירופו של קריסנסיו סאמרוויל, אלא ניצלה את סרטון ההצגה הרשמי של שחקן הכנף כדי לעקוץ את רומא, שניסתה לצרפו במהלך חלון ההעברות אך נותרה בידיים ריקות.

על פי הדיווחים באיטליה, רומא הייתה קרובה לצרף את ההולנדי ואף ניהלה עמו מגעים מתקדמים, אך אל הילאל נכנסה לתמונה ברגע האחרון והצליחה להשלים את העסקה לטובתה.

המסר של המועדון הסעודי הגיע כבר בשניות הראשונות של סרטון ההצגה. תחילה הופיעה הכתובת: "All roads lead to..." ("כל הדרכים מובילות ל..."), משחק מילים ברור על הפתגם המוכר "כל הדרכים מובילות לרומא". מיד לאחר מכן התחלפה הכתובת ל-"Riyadh" ("ריאד"), בירת סעודיה, עקיצה ישירה כלפי המועדון האיטלקי.

כעת נותר לראות כיצד תגיב רומא בשוק ההעברות, כשהיא ממשיכה בחיפושים אחר שחקן כנף שימלא את החלל שנוצר לאחר שהחמיצה את צירופו של סאמרוויל.