מנור סולומון שוב פתח, טוטנהאם ניצחה 0:2

בצל רעידת האדמה בניו זילנד, התרנגולים החלו את המסע שלהם במקום עם ניצחון מול אוקלנד. וולה של הישראלי הוביל ליתרון של סקארלט, ריצ׳רליסון הכפיל

מנור סולומון ממשיך במאבק להוכיח את עצמו במדי טוטנהאם, כשגם הבוקר (ראשון) הוא קיבל את הקרדיט בהרכב ושיחק 78 דקות, כשקבוצתו ניצחה 0:2 את אוקלנד.

למעשה, זה היה משחק טוב של הישראלי שהצליח להרשים, ואף הוביל לשער היתרון. הוא הסתנן לרחבה, קיבל הרמה טובה ושלח וולה בנגיעה שנעצר אצל השוער, כשדין סקארלט הסתנן לרחבה וכבש בנגיעה מהריבאונד בדקה ה-12.

טוטנהאם הייתה עדיפה, כשסולומון היה פעיל והוחלף רק לקראת הסיום. עוד כשהיה על המגרש, ריצ׳רליסון כבש את השני בדקה ה-70 וקבע 0:2 שהחזיק עד הסיום.

זה היה משחק ההכנה הראשון של טוטנהאם במסגרת המסע בניו זילנד, מתוך שלושה. שחקן הכנף שוב פתח לאחר שקיבל את הקרדיט גם מול מ.ק דונס במשחק ההכנה הקודם, והוא יקווה להוכיח את עצמו לרוברטו דה זרבי.