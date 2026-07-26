יואב כץ: שמח שלא מכרנו את יעד גונן להפועל ת"א

הבעלים של הפועל חיפה חגג את הניצחון בדרבי: "אהבתי את ההקרבה והלחימה". גונן התנצל בפני אוהדי מכבי חיפה, סילבס גרף מחמאות על העמידה הטקטית

בהפועל חיפה לא יכולים היו שלא להתמוגג מהניצחון 2:3 בדרבי מול מכבי חיפה אמש (שבת). המאמן, חיים סילבס, גרף לא מעט מחמאות על ההכנה והעמידה הטקטית של חניכיו במגרש.

במועדון לא מסתירים את שביעות הרצון מכך שאחד השחקנים הבולטים במשחק היה יעד גונן שהיה מעורב בשלושת השערים והוכיח כי מדובר בשחקן שיכול לעשות את הפריצה שלו העונה. בנוסף, שחקני הרכש החדש אריאל מנדי ושיק קייטה התגלו כצמד זרים משדרג כמו גם השוער יואב ג'רפי שהתעלה ברגעי ההכרעה.

הבעלים, יואב כץ, התייחס לניצחון ואמר: "אהבתי בעיקר את העמידה הטקטית, ההקרבה והלחימה של השחקנים. לנצח דרבי זה הישג. ניצחון בדרבי זה יותר מסתם ניצחון. אני מקווה שננצח עכשיו את המשחקים הפחות סקסיים מול טבריה, ק"ש וסכנין".

אלון תורג'מן חוגג עם חיים סילבס (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה מודעים לצורך הגדול להביא עוד מספר שחקני חיזוק וכי הסגל הנוכחי לא יספיק לאורך העונה בזמן שיהיו חוסרים בגלל פציעות והרחקות, אתמול סילבס העלה מהספסל גם מספר שחקנים צעירים. כץ: "במחנה האימונים היה משחק שמחצית אחת הקבוצה הראשונה שיחקה ובמחצית השנייה שיחקו הצעירים והרבה פעמים דווקא עם הצעירים הייתה מחצית טובה יותר. אם לשחקנים הצעירים יש את הכישרון והיכולת המנטלית, אין סיבה ששחקנים בני 17-18 לא ימצאו את עצמם בהרכב. כרגע אני נהנה מהניצחון ואח"כ נדבר על חיזוק".

על יעד גונן שהיה מעורב בשלושת השערים והיה המצטיין במשחק אמר: "לא היה ב-11 מישהו שלא התעלה על עצמו. אני יכול לספר שיעד גונן היה על הכוונת של הפועל ת"א שהתעניינו בו ואני שמח שהוא נשאר בקבוצה ולא מכרנו אותו. ג'רפי גם ראוי לציון כאשר הציל 2-3 מצבים של שערים מאה אחוז".

גונן עצמו ידע בסיום המשחק להתנצל לפני אוהדי מכבי חיפה על כל שחגג מול היציע שלהם: "לא הייתה לי כוונה לפגוע באף אחד ואני מתנצל אם מישהו נפגע. החגיגה הזאת באה מעצם האנרגיה .זה בא אחרי שכבשתי שער בדרבי שאחרי הרבה זמן רציתי לעשות זאת".