לפני חתימה: אמאדור יעבור בדיקות רפואיות מקיפות

לאחר שעלו טענות מארה״ב כי המגן סובל מפציעה בגיד האכילס, בהפועל ב״ש לא יקחו סיכונים. הוא ינחת בשלישי והקבוצה תערוך לו בדיקות יסודיות בישראל

הפועל באר שבע ממשיכה לקדם את צירופו של המגן השמאלי הפורטוגלי, פדרו אמאדור, שצפוי לנחות ביום שלישי בבוקר בישראל לקראת השלמת מעברו לאלופת המדינה. עם הגעתו יעבור השחקן סדרת בדיקות רפואיות מקיפות, כאשר במועדון מבקשים לוודא כי הוא כשיר לחלוטין לפני חתימה על החוזה.

הבדיקות יהיו יסודיות מהרגיל בעקבות הדיווחים שהגיעו מארצות הברית, שם נטען כי אמאדור סובל מפציעה בגיד האכילס. באטלנטה יונייטד אף הודיעו לאחרונה כי המגן נעדר מהסגל בשל אותה פציעה, דבר שהעלה סימני שאלה סביב מצבו הרפואי.

למרות זאת, בבאר שבע משוכנעים כי ניתן יהיה לקבל תמונה ברורה רק לאחר שהשחקן יעבור את כל הבדיקות בישראל. במועדון מבהירים כי לא יצרפו שחקן שאינו כשיר, והמטרה היא להחתים מגן שיוכל להשתלב במהירות בסגל של רן קוז'וק. אמאדור ששוחח רבות עם מיגל ויטור.

בכל מקרה, גם אם יעבור את הבדיקות ויחתום באופן רשמי, אמאדור לא יעמוד לרשות הקבוצה במשחק הגומלין מול ויקינגור רייקיאוויק ביום רביעי במסגרת מוקדמות ליגת האלופות. המגן צפוי להתחיל בהדרגה את השתלבותו בקבוצה ורק לאחר מכן ייכנס לתוכניות המקצועיות לקראת המשך העונה.