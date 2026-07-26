רעידת אדמה בניו זילנד, שעות אחרי הגעת סולומון

טוטנהאם נחתה בשבת למסע המשחקים שלה במקום, כשרעידת אדמה בעוצמה של 5.9 בסולם ריכטר התרחשה בעיר. עשרות אלפי תושבים דיווחו כי חשו את הרעידה

טוטנהאם ומנור סולומון פתחו את מסע קדם העונה שלהם בניו זילנד בנסיבות מעט חריגות, לאחר שרעידת אדמה בעוצמה של 5.9 בסולם ריכטר פקדה את המקום, שעות ספורות בלבד לאחר נחיתת הקבוצה במדינה.

התרנגולים של רוברטו דה זרבי הגיעו בשבת לניו זילנד, שם ישהו במשך כשבוע במסגרת מחנה האימונים שלהם. במהלך הביקור הלונדונים תכננו לקיים משחקי הכנה מול אוקלנד FC, סידני FC וצ'לסי.

רעידת האדמה הורגשה באזור שנמצא כ-235 ק"מ מדרום לאוקלנד, סמוך לעיירה טאומרונוי, ונרשמה בשעה 4:51 לפנות בוקר לפי השעון המקומי. עשרות אלפי תושבים דיווחו כי חשו את הרעידה.

מנור סולומון במדי טוטנהאם (IMAGO)

לפי הרשויות המקומיות, לא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי, אם כי נרשמו פגיעות קלות בכבישים באזור. שחקני טוטנהאם שוהים כ-240 ק"מ צפונית למוקד הרעש, ולכן לא היו אמורים להרגיש רעידות משמעותיות, אך ככל הנראה קיבלו התרעות לטלפונים הניידים שלהם.

בניו זילנד מתרחשות בממוצע כ-14 אלף רעידות אדמה בשנה, כאשר רובן חלשות מכדי להיות מורגשות. עם זאת, שירות המעקב Geonet סיווג את הרעידה הנוכחית כ"חמורה", והרשויות הזהירו את התושבים מפני רעידות משנה אפשריות במהלך היום. חלק מהתושבים אף סיפרו לכלי התקשורת המקומיים כי מדובר באחת הרעידות החזקות ביותר שחוו בשנים האחרונות.