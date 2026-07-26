לילה ישראלי: תורג׳מן ובריבו כבשו, עבדה בישל

הופעות נהדרות ב-MLS: חלוץ ניו אינגלנד כבש ב-1:4 על אטלנטה לעיניי רן בן שמעון. שער ניצחון בדקה 90+10 לחלוץ די סי, בישול לכנף ב-0:2 של שארלוט

אמנם המונדיאל נגמר, אך הפוקוס בכדורגל שמתקיים על אדמת ארצות הברית עוד איתנו והפעם, בגלל הלגיונרים. הנציגים הישראלים סיפקו לילה ארוך ומרתק ב-MLS עם משחקים מוצלחים, שערים, בישולים ועוד.

ניו אינדלנד רבולושן – אטלנטה 1:4

קבוצת הבית הכי טובה ב-MLS שוב ניצלה את הביתיות שלה, והפעם דרסה את נועלת הטבלה. לעיניי מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון שנכח ביציע, דור תורג׳מן סיים בדקה ה-36 מהלך קבוצתי נהדר עם שער בנגיעה שהעלה את ניו אינגלנד ל-0:2, בדרך ל-1:4 בסיום. פיינגולד לא שותף בגלל פציעה.

דור תורג׳מן חוגג (רויטרס)

די סי יונייטד – טורונטו 1:2

הקרב בין שתי הקבוצות בעיר הבירה התפתח להיות שוויוני לאחר שרוולס נתן יתרון למארחת (41׳) וקורבאנו איזן (76׳), אלא שאז הגיע תאי בריבו. הישראלי ניגש לפנדל 10 דקות לתוך תוספת הזמן, נעץ אותו ברשת עם בעיטה מדויקת לפינה השמאלית והעניק לקבוצתו שלוש נקודות יקרות.

תאי בריבו בטירוף, רגעים אחרי שער הניצחון (רויטרס)

ניו יורק רד בול – שארלוט 2:0

ליאל עבדה ועידן טוקלומטי פתחו ביחד בהרכב כשקבוצתם פגשה את רד בול שהייתה עימם בשוויון נקודות בטבלה, וזה נגמר בניצחון חשוב. כבר בדקה השביעית בישל עבדה את שער היתרון של קבוצתו לפפ בייל, אשלי ווסטווד הכפיל בדקה ה-12, ומשם הקבוצה שמרה על התוצאה עד הסיום, 0:2 לשארלוט.

ליאל עבדה ואשלי ווסטווד חוגגים (רויטרס)

סן דייגו – דאלאס 0:1

מי שחווה ערב פחות מוצלח היה רן בנימין, כשדאלאס ספגה הפסד מפתיע מול סן דייגו. הישראלי פתח ב-11 ושיחק 61 דקות, כשהוא רואה את קבוצתו מפסידה 1:0 משער בודד של אלבארדו בדקה ה-50.