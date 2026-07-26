בחיפה משוכנעים: "עד לליגה תהיה מהפכה בהרכב"

למרות ההפסד, הירוקים יודעים: "לא פתחו 7 שחקני הרכב". בטאי, סייף ובנסון יחזרו בשבוע הבא להתאמן. זסנו במרכז הביקורת בדרבי. פדראו יפנה משבצת זר

במכבי חיפה לא הסתירו בסיום ההפסד 3:2 בדרבי את האכזבה שלהם מהיכולת הגרועה במהלך 60 הדקות הראשונות. בזמן זה הקבוצה ספגה שלושה שערים ויכולה הייתה לספוג יותר אלמלא הצטיינותו של עומרי גלזר במחצית הראשונה, כשהוא עצר כמה כדורים לא פשוטים.

האופטימיים בקרב אנשי הקבוצה מציינים שיש לשאוב עידוד מכך שעם כניסתם למגרש של חלק מהשחקנים הבכירים דוגמת קנג'י גורה, עלי מוחמד, ברוניניו, צונאמי וגיא מלמד היה שינוי קיצוני במשחק, הקבוצה כבשה שני שערים, ניצלה עד תום את העייפות אצל הפועל חיפה ולא הייתה רחוקה מלכבוש גם שער שוויון שהיה מביא לחלוקת נקודות.

השחקן שעמד במרכז הביקורת אמול היה זוהר זסנו, שפתח בהרכב עם גוני נאור וספג קריאות בוז בכל פעם שהכדור היה ברגליו. היכולת הלא טובה של המגן הביאה את ברק בכר להחליפו מיד עם סיום המחצית הראשונה, ויש כבר מי שחושב שיש לשחרר אותו ולהביא במקומו מגן גיבוי אחר ליילה בטאי, שמתאושש מפציעה.

ברק בכר, אולי יצטרך להביא מחליף אחר לבטאי (עמרי שטיין)

"לא ברור איך שחקן בית שחזר הקיץ להתאמן אצלנו כמו גטאצ'ו יבלו, שגם עולה פחות כסף מזוהר זסנו וגם גדל במחלקת הנוער, לא נמצא בסגל ומושאל להפועל ר"ג. מזל שלנו אתמול שמדובר רק במשחק דרבי ראשון ועד לליגה תהיה פה קבוצה כמעט חדשה לגמרי, וכל מה שנצטרך יהיה לחבר את כולם על המגרש", אמרו בקבוצה.

"אתמול לא פתחו 7 שחקני הרכב ביניהם מרבית הזרים החדשים. בנוסף, עם חזרתם של הפצועים כמו בנסון ובטאי יהיה כאן סגל חזק מאוד. עד לליגה תהיה כאן מהפכה בהרכב" הוסיפו.

אגב, רשימת שבעת השחקנים שמיועדים להרכב ולא פתחו אתמול כוללת את צמד הבלמים וולקאן לונוויק וצונאמי, בטאי שכאמור מתאושש מפציעה, ברוניניו, קנג'י גורה, אנדריאה נובאקוביץ' ובנסון. עליהם ניתן גם להוסיף את עלי מוחמד שיכול גם להילקח בחשבון לחולצת ההרכב. מבחינת חזרת שחקנים לסגל, בטאי, סייף ובנסון אמורים לחזור בשבוע הבא להתאמן.

הבלם הפצוע פדראו עשוי לפנות משבצת של זר. נראה שגם במכבי חיפה מבינים שכל הניסיונות לאפשר לפדראו לחזור לעניינים עולים בתוהו ואין מנוס מלשחררו.