במכבי פ"ת בטוחים: עד הליגה נהיה מוכנים

במועדון מעודדים מהיכולת בדרבי למרות ההפסד, אך מבינים שחסרים 3 שחקני התקפה. סוכמה השאלת קורן, המלאבסים מחכים לב"ש. וגם: הינדי ומה אמר אריה

במכבי פתח תקווה היו בסך הכל מעודדים מהיכולת שהציגה הקבוצה אתמול (שבת), זאת, למרות ההפסד 1:0 בדרבי להפועל פ"ת, במסגרת המחזור הראשון בגביע הטוטו.

בבכורה של המאמן זיו אריה על הקווים, פ"ת הייתה מסוכנת והגיעה לא מעט פעמים לרחבת היריבה, אך החיסרון בחלוץ הורגש, כשבמועדון עדיין מנסים לצרף חלוץ זר ומחכים גם ליואב קורן מהפועל ב"ש, מולו ומול קבוצתו העניינים סגורים ונשארה רק שאלת העיתוי.

"ידענו שאנחנו עדיין לא מוכנים ושאנחנו צריכים לצרף עוד כמה שחקנים. אם נוסיף גם את לוגסי הפצוע, אז חסרים לנו עוד שלושה שחקנים לחלק הקדמי. עד הליגה אנחנו נגיע מוכנים", אמרו במועדון בסיום.

זיו אריה במכבי פתח תקווה (חגי מיכאלי)

"בהפועל ירושלים היה טוב וטוב שהיה. אני מודה להם על כל מה שהם נתנו לי ואני מקווה שנתתי להם קצת בחזרה. היום כולי במכבי פ"ת, אני מאוד מחויב לטובת המועדון ולהצלחתו. מה היה שונה? הבגדים היו בצבע אחר, יותר קרוב לבית ואשתי מרוצה (צוחק). מכבי פ"ת הוא מועדון נהדר ויש לי זכות להיות פה. אני מקווה שנעשה דברים יפים ביחד", אמר המאמן זיו אריה.

פיחות במעמדו של מוחמד הינדי

במועדון החמיאו לבלם בשאר אבדאח, שהותיר רושם חיובי, כאשר הקפטן מוחמד הינדי לא שותף אמש ונראה שיש פיחות במעמדו. במועדון מאוד מעריכים את הינדי על שנותיו הרבות במועדון, אך שני הצדדים יודעים כי עוד מדובר רק בפתיחת העונה.

בכל אופן, אם הבלם עצמו יראה שהוא לא משחק ויבקש לעזוב, בפ"ת לא ימנעו ממנו לעשות זאת ולשחק, אך רואים בו חלק חשוב בקבוצה, בה הוא משמש כקפטן. בכל אופן, לכולם ברור שכשיגיע בלם זר נוסף, הדבר עשוי להקשות.

מוחמד הינדי (שחר גרוס)

בפ"ת רוצים עדיין לצרף את המגן הימני נועם שוורץ, כאשר נכון לרגע זה, מכבי ת"א משהה את השאלתו. אם הוא יצטרף, מי שצפוי לעזוב הוא עומר שירזי, שעשוי לאחד כוחות פעם נוספת עם מאמנו לשעבר נועם שוהם בהפועל כפר שלם.