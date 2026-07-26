הפרויקט של רפאלוב ובכר עוד יפתיע את כולם?

פודקאסט מכבי חיפה מסכם את ההפסד בדרבי שפתח את העונה: הטעויות של המאמן, ההחלטה לפתוח עם נאור, שחקני הרכש וההבדל בפרידה בין סק לחזיזה. האזינו

במסיבת העיתונאים של פתיחת העונה שערכו ביום שישי ליאור רפאלוב וברק בכר, השניים דיברו על חיבור לקהל, בניית קבוצה חזקה עם אופי וכזאת שתייצר זהות. אלא שמשחק הפתיחה נגד הפועל חיפה בגביע הטוטו הסתיים בהפסד 3:2 אמש (שבת), שהיה הפוך מכל זה ואכזב את האוהדים.

מכבי חיפה פותחת את עונת 2026/2027 אחרי שסיימה את מסע הרכש בקיץ ויש עדיין סימני שאלה באוויר. עוד לא ברור איך בדיוק תיראה הקבוצה העונה, מה שווים הזרים החדשים אחרי השינויים הרבים בסגל, והאם יש מקום לשחרר שחקנים נוספים או שבניית הסגל באמת הושלמה?

פודקאסט מכבי חיפה פותח עונה עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב על הנקודות החיוביות והשליליות, הטעויות של ברק בכר בדרבי, מדוע גוני נאור פתח בהרכב בדרבי אחרי שנאמר לו שהוא מחוץ לתוכניות, הפציעות בסגל, שחקני הרכש החדשים ומה הם מביאים, המערך המסתמן, וההבדל בין הפרידה מעבדולאי סק לדולב חזיזה שנפרד גם הוא מהקבוצה. האזנה נעימה.