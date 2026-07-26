הפועל תל אביב צפויה לצרף את יוג׳ין ג׳רמן

האדומים במגעים מתקדמים עם הגארד בן ה-28, ששיחק בשנתיים האחרונות בבייג'ינג דאקס ובקיץ האחרון בפורטו ריקו. עתיד להיות החיזוק הבא של איטודיס

הפועל תל אביב מחפשת לסגור את הסגל לעונה הקרובה כאשר התכנון לטווח הזמן המיידי הוא החתמת גארד נוסף וגבוה נוסף במקום ג׳ונת׳ן מוטלי שעבר לכוכב האדום בלגרד וכעת נראה שלפחות אחת מהמטרות בדרך להשגה.

במועדון מנהלים מגעים מתקדמים עם יוג׳ין ג׳רמן (28, 1.83). הגארד שהחל את הקריירה המקצוענית שלו ביוניקוס ניקיאס משם עבר למרקזפנדי בליגה הטורקית ועוד באותה עונה עבר לליגה הסינית כאשר חתם בקינגאדו איגלז.

ג׳רמן שיחק בסין גם בעונה שלאחר מכן והפעם הייתה זו פוג׳יאן סטרג׳נז שהחתימה את הגארד שאמור להצטרף לקו האחורי של איטודיס אליו הצטרף כבר תומאש סאטורנסקי שסיים חוזה בברצלונה שנחשב להחתמה מרשימה מאוד.

השנתיים האחרונות של הגארד היו בסין בביג׳ינג דאקס, אך למעשה שיחק עד חודש יוני האחרון כאשר עבר לשורות אינדיוס דה מאיהגואייז מהליגה הפורטוריקנית. העונה שלו הסתיימה בסוף החודש שעבר כאשר בשמונה משחקי ליגה העמיד ממוצעים של 17.4 נקודות לצד 3.5 ריבאונדים ו-4.5 אסיסטים.