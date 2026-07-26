ג'וני ז'וזנג במגעים מתקדמים עם פנרבחצ'ה

פרסום ראשון: הטורקים של שאראס, שכבר עשו מספר שינויים עד כה בקיץ והחתימו מספר שחקנים, מתקרבים לאחד נוסף, כשהגארד של זניט סט פטרסבורג קרוב

הקיץ בשוק השחקנים האירופי ממאן להירגע ומרוץ החימוש של קבוצות היורוליג כך מסתבר ממשיך בקצב מסחרר כאשר פנרבחצ’ה שעשתה מספר שינויים עד כה בקיץ מנהלת מגעים מתקדמים עם ג׳וני ז’וזנג (2.01,25) שחקנה של זניט סט פטרסבורג כך נודע ל-ONE בשיתוף פעולה עם אריס בארקאס מיורוהופס.

ז’וזנג ששיחק בקולג’ים בקנטאקי וב-UCLA לא נבחר בדראפט ואת הקריירה המקצוענית שלו הוא החל ב-2022 ביוטה ג׳אז כאשר חתם על חוזה טו-וויי, הוא שיחק גם בקבוצת ליגת הפיתוח של הפרנצ׳ייז סולו לייק סיטי סטארס. את העונה שעברה העביר במינוסטה טימברוולבס על חוזה לא מובטח לעונה אחת שהומר לאחר מכן לחוזה טו-וויי. הגארד פורוורד נופה בסופו של דבר והתחנה הבאה שלו בקריירה הייתה זניט סט פטרסבורג וכעת הוא קרוב מאוד להצטרפות לאלופת טורקיה.

פנרבחצ’ה הייתה פעילה מאוד בקיץ כאשר ברור שקבוצתו של שארונאס יאסיקביצ׳יוס מכוונת להגיע רחוק יותר ביורוליג מאשר בשנה שעברה כאשר נעצרה בחצי הגמר על ידי אולימפיאקוס שזכתה ביורוליג. הקבוצה הטורקית עד כה הספיקה להחתים את שיין לארקין, טרנט פורסט ואת איגנאס סארגיונאס לקו האחורי בעמדות הפורוורד היא צירפה שאבון שילדס ברקסטון קי ואת וויל קלייבורן כאשר לקו הקדמי היא צירפה עד כה את מרכוס בינגהאם והחזירה לשורותיה את סרטאץ’ שאנלי.