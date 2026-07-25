ויתרה על אלברס? ברצלונה רוצה את אלי קרופי

על רקע סירובה של אתלטיקו למכור את הארגנטינאי, הקטלונים החליטו להחיות את המבצע להחתמת הצרפתי של בורנמות'. תג המחיר: למעלה מ-100 מיליון אירו

ברצלונה ממשיכה לחפש פתרונות לחיזוק החלק הקדמי, וכעת נראה שהמנהל הספורטיבי דקו החליט להחיות את אופציית אלי ג'וניור קרופי. לאחר שהפנייה הראשונית של הקטלונים נדחתה על ידי בורנמות', במועדון החליטו להחזיר את החלוץ הצרפתי בן ה-20 לראש רשימת המועמדים לתפקיד החלוץ המרכזי. המהלך מגיע על רקע הקשיים המשמעותיים בצירופו של חוליאן אלברס, בעקבות סירובה העיקש של אתלטיקו מדריד לנהל משא ומתן.

החלוץ הצעיר סגר עונת בכורה מרשימה במיוחד בפרמייר ליג, אליה הגיע מלוריין תמורת 13 מיליון אירו בלבד. ב-35 הופעות בליגה האנגלית הציג קרופי יכולת גבוהה וכבש 13 שערים, נתונים שמשכו אליו מחזרים רבים והציבו אותו תחת הרדאר של ענקיות יבשת נוספות, ובהן צ'לסי, פריז סן ז'רמן, ארסנל, באיירן מינכן ומנצ'סטר סיטי. בברצלונה רואים בפרופיל של הצרפתי מענה מדויק לתכניות העתידיות של המועדון בחוד.

עם זאת, הדרך לעסקה נראית מורכבת במיוחד עקב העמדה הקשיחה של המועדון האנגלי. בורנמות', שתרשום העונה הופעת בכורה היסטורית במפעלים האירופיים לאחר שסיימה במקום השישי, רואה בקרופי נכס אסטרטגי מרכזי. נשיא הפעילויות של המועדון, טיאגו פינטו, הבהיר כי השחקן אינו למכירה הקיץ "גם תמורת 100 מיליון אירו".

אלי ג'וניור קרופי בורח לדקלאן רייס (רויטרס)

הסוכן של קרופי מכחיש

למרות הכחשות מצד סוכנו של השחקן על קיומן של שיחות רשמיות מול הקטלונים, בברצלונה נחושים לבדוק האם הסירוב האנגלי הוא גזירת גורל סופית. המועדון ינסה לבחון האם קיימת גמישות כלשהי מצד ה’דובדבנים’ שתאפשר לפתוח במו"מ, במטרה להנחית את הכישרון הצעיר כמחליפו של רוברט לבנדובסקי, כשנראה שעסקה כזאת תעלה לבלאוגרנה יותר מ-100 מיליון.