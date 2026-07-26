שביט מזל במגעים לחוזה חדש בהפועל פ"ת

שחקן ההתקפה אמור לחתום בשבועות הקרובים על חוזה ארוך טווח. מוריירנסה העלתה את הצעתה על סונגה. במועדון מרוצים מהדרבי: "רוצים לנצח בכל מפעל"

למרות שמדובר היה רק בדרבי בגביע הטוטו, אפשר היה לראות אתמול כמה היה חשוב הניצחון אמש להפועל פ"ת, 0:1 על היריבה העירונית מכבי פ”ת, במשחק הראשון של העונה.

למעלה מ-3000 אוהדים הגיעו לתמוך, מספר לא מובן מאליו במושגי המפעל השלישי בחשיבותו, כאשר נועם כהן הצעיר, המשיך את סוף העונה שעברה, עם שער ניצחון דרמטי שהתווסף למשחק מצוין שלו. “דרבי זה דרבי ואנחנו רוצים לנצח בו בכל מפעל”, אמרו במועדון בסיום.

בינתיים, לצד הניסיונות לחזק את הקבוצה לקראת העונה הקרובה, בהפועל פ"ת כבר עובדים על שימור השחקנים המרכזיים בסגל, לאחר שלמדו ממקרה איתי רוטמן בעונה שעברה.

ל-ONE נודע כי במועדון מנהלים מגעים מתקדמים עם החלוץ שביט מזל, על חוזה חדש ומשודרג, בו יהפוך לאחד הישראלים הבכירים במועדון, חוזה שיבטיח את עתידו של השחקן בן ה-24, לעוד מספר עונות במועדון.

מזל, היה לאחד השחקנים המרכזיים אצל המלאבסים אשתקד עם חמישה שערי ליגה והפך לאחד הבאנקרים בהרכב של המאמן עומר פרץ, בין אם כחלוץ ובין אם כקשר התקפי, כאשר בקיץ הנוכחי, בית"ר ירושלים כבר חשבה להחתימו.

לבסוף, העובדה כי מחזיק בחוזה, הייתה היחידה שמנעה מבית"ר ירושלים לצרפו, כשבפ"ת הבינו כי לא ירצו לאבד אותו ובמקביל גם מזל, שהתחבר מאוד למועדון ולקהל, קיבל את ההחלטה כי ברצונו להמשיך במועדון. כעת, הצדדים נמצאים בשיאם של המגעים ואם לא יחולו הפתעות, ההערכה היא שתוך מספר שבועות בודדים הצדדים יגיעו להבנות סופיות ומזל יחתום על חוזה חדש ומשודרג במועדון.

מאלו שאמורים לאלו שעשויים לעזוב: לאחר הפרסום ב-ONE על ההצעה של מוריירנסה הפורטוגלית על צ'אפיוקה סונגה, הפורטוגלים העלו לאחרונה את ההצעה מחצי מיליון יורו, מה שהגדיל את הסיכוי לעסקה. בפ"ת ירדו מעט מהדרישה לסכום של מיליון וחצי דולר, כאשר גם מכבי חיפה גיששה בעניינו בשבועות האחרונים, אך העניינים לא הבשילו.

בפ"ת מקווים לאישור סופי משחטאר דונייצק על השאלתו של הבלם דייגו ארויו, כאשר פ"ת תצטרפו בהשאלה, כשנראה שלא תהיה אופציית רכישה, אך גם אם תהיה, לכולם ברור כי היא תהיה פחות ריאלית מצד המועדון.