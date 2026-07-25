זמיר: ברור שמאוכזב שהמעבר לנתניה לא יצא לפועל

שוער הפועל ירושלים אמר לאחר ההפסד 3:1 ליהלומים: "אי אפשר להגיד ששיחקנו גרוע, אבל עשינו יותר מדי טעויות". זדה: "חילקנו מתנות בחצי הראשון"

לא ככה קיוותה הפועל ירושלים לפתוח את עונת 2026/27, עם הפסד במשחק הראשון של העונה. זה קרה הערב (שבת) במסגרת המחזור הראשון של גביע הטוטו, כשהקבוצה מהבירה נכנעה 3:1 למכבי נתניה.

השוער נדב זמיר דיבר לאחר ההפסד: “בסוף אני חושב ששיחקנו טוב, אי אפשר להגיד ששיחקנו גרוע, אבל עשינו יותר מידי טעויות, גם אני, ובסופו של דבר זה עלה בגולים, ננסה כמה שיותר להמעיט בזה השנה ולהגיע מוכנים לעונה. אנחנו נהיה העונה קבוצה הרבה יותר מגובשת ומאוחדת, בעזרת השם נצליח להבקיע יותר גולים ולספוג פחות, ומה שהכי חשוב זה שנהיה בגישה שונה, נילחם ונלחץ, יביאו עוד שחקנים ומקווה שנהיה כמה שיותר חזקים.

“ברור שמאכזב שהמעבר לנתניה לא יצא לפועל, אבל הפועל ירושלים לדעתי זה אחד המועדונים הטובים בארץ, גם הקהל, גם ההנהלה, גם הצוות המקצועי וגם השחקנים, וכל שחקן חולם להיות במועדון כזה, אז זו זכות להיות פה ואני מקווה שגם אני וגם הקבוצה נעשה עונה טובה יותר מעונה שעברה”.

“זה לא קל אבל אנחנו סבלניים, אני אופטימי לעונה הזו”

גם מאמן הקבוצה ליאור זדה אמר בסיום: “לא ככה רצינו לפתוח את המשחק, חילקנו הרבה מתנות בחצי הראשון ולא נכנסנו טוב למשחק, נתנו לנתניה את הדברים שהם טובים בהם, עם המעברים בחלק הקדמי. הם ניצלו את זה טוב, חזרנו אחרי זה למשחק עם דקות לא רעות שלנו אבל אז שוב ספגנו. בחצי השני הייתה כבר יכולת יותר טובה שלנו, יותר קצבי מבחינתנו, יצאנו למצבים אבל שוב מעבר שלהם עם הרבה מאוד כישרון, כל הכבוד לירין (אבוחצירה) על הגול הזה, ניצח להם את המשחק, אז יש הרבה דברים שצריך לשפר.

ליאור זדה (לילך וויס-רוזנברג)

“אני רוצה לראות בעתיד הפועל ירושלים טובה ומאוחדת, שרוצה להתקיף כמה שיותר, ומצד שני לא נאיבית ובלי לחלק מתנות כמו שראינו הערב, וכדי שיקרה צריך להמשיך לעבוד קשה ולהתוות את הדרך שלנו. חסרים עדיין שחקנים בקישור ובהתקפה שלנו, יש תוכניות לצרף שחקנים. זה קיץ לא קל, אבל אנחנו סבלניים, יודעים מה אנחנו צריכים, נתחזק בעוד שלושה-ארבעה שחקנים, הפצועים יחזרו, ואני באמת אופטימי לעונה הזו”.