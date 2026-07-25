"שמח שהשחקנים ידעו לשים הכל בצד ולנצח"

עוזר מאמן טבריה, קריספיל, לאחר ה-1:2 על סכנין: "אמרתי לשחקנים שצריך להתרכז בכדורגל", "לחודדה קשה עם המצב". אבוקסיס: "איבדנו ריכוז בכמה דקות"

בצל פרשת העירויים, עירוני טבריה פתחה הערב (שבת) את עונת 2026/27 עם המחזור הראשון של גביע הטוטו ללא אלירן חודדה על הקווים, אך בצורה חיובית במיוחד, אחרי שהפכה פיגור ל-1:2 באצטדיון בראל ואספה את שלוש הנקודות שיתנו למועדון קצת רוח גבית.

לאחר הניצחון דיבר עוזר מאמן טבריה, מוטי קריספיל: “אמרתי לשחקנים לפני המשחק שצריך לשים הכל בצד ולהתרכז בכדורגל. במחצית הראשונה לא נראינו טוב, אבל החילופים עזרו לנו לחזור. שמח על הנצחון”

“קריספיל נשאל כמה זה באמת אפשרי להתרכז כך בכדורגל וענה: “פשוט זה לא. אבל אמרתי לשחקנים שבסוף לא יזכרו להם שום דבר מסביב, אלא רק איך הם נראים על המגרש. אני שמח שהם ידעו לשים בצד הכל ולנצח”.

שחקני טבריה חוגגים (חג'אג' רחאל)

קריספיל נשאל, לסיום, על אלירן חודדה, שיושב כרגע מושעה בבית וענה: ”אלירן הוא הרבה מעבר למאמן. הוא כמו אבא בשבילי. היחסים בינינו נמשכים שנים וגם מחוץ למגרש. ברור שקשה לו עם המצב. מקווה שזה ייגמר והוא יוכל לחזור כמה שיותר מהר”.

מאמן בני סכנין, יוסי אבוקסיס, שיתף לאחר ההפסד: “זה הכדורגל. שלטנו במחצית הראשונה והיו לנו מצבים גם לעשות 0:2 ולגמור משחק. ברגע שלא עושים את זה סופגים. איבדנו ריכוז בכמה דקות, גם בנייח ממנו הם השוו וגם בשער השני. בסוף ראו שהשחקנים שלנו היו מאוד עייפים”.

אבוקסיס נשאל על הסגל איתו שיחק וענה: “הסגל שלנו כרגע הוא עם הרבה שחקנים צעירים, גם מהנוער. צריך למלא עוד את הסגל. אנחנו צריכים להביא עוד 6-7 שחקנים יש בעיות שלא תלויות בנו. ההנהלה שלנו הציעה הצעות יפות מאוד לכמה זרים, אבל הם לא רצו לבוא לישראל. נקווה להחתים שחקנים כמה שיותר מהר, כדי לבוא לליגה מוכנים”. לסיום נשאל על המטרות של סכנין העונה וענה: “כשנראה את הסגל המלא שיהיה לנו – נוכל לדבר על המטרות”.