ברק בכר: יש הרבה עבודה ויש עם מה לעבוד

מאמן מכבי חיפה אמר לאחד ההפסד 3:2 להפועל חיפה: "זה משחק הכנה מצוין ללמוד מהטעויות. החילופים? הם הוסיפו הרבה איכות ועזרו לנו". וגם: האוהדים

לא ככה ציפתה מכבי חיפה לפתוח את העונה. הירוקים הזניקו את עונת 2026/27 לדרך במשחק הפתיחה של גביע הטוטו עם דרבי לוהט מול היריבה העירונית הפועל חיפה, אבל ירדה כמפסידה עם 3:2, אחרי שכבר היו בפיגור 3:0.

מאמן הירוקים, ברק בכר, אמר לאחר ההפסד: “אני חושב שעוד לפני הדקה ה-60 כבר התעוררנו ושיחקנו כדורגל סוף סוף, הבקענו גולים יפים. יש פה הרבה עבודה, הרבה שחקנים שהיו צריכים להוכיח את עצמם בחצי הראשון, חלק עשו חלק פחות, לא היה חסר הרבה שנשווה את המשחק. מבחינתנו זה משחק הכנה מצוין ללמוד מהטעויות והיו גם דברים טובים”.

על היכולת: “אנחנו נסיק הרבה מסקנות מהמחצית הראשונה, אבל זה כדורגל, זה משחק ראשון רשמי, יש הרבה עבודה ויש גם עם מה לעבוד”.

על החילופים: “אלו שחקנים שהוסיפו הרבה איכות, הם עזרו לנו לשלוט במשחק וגם האחרים עזרו לנו להיות יותר טובים, יש גם שחקנים נוספים שצריכים להצטרף. בסוף הפסדנו דרבי וזה מאכזב, אבל שמחתי לראות שהקהל ראה את המאמץ, עודד אותנו ואנחנו צריכים אותם להמשך”.

על הקבוצה לעונה הקרובה: “אנחנו נהיה יותר אגרסיביים, חדים, זאת השאיפה וזה מה שיהיה. אנחנו צריכים לקחת הכל בפרופורציות, אבל אני מאמין במה שיש, יש עם מה לעבוד, נחבר את כולם ונהפוך לקבוצה טובה יותר”.

הקפטן החדש בירוק, קנג’י גורה התייחס למינויו: “אם להיות כן, זה כבוד גדול להוביל את הקבוצה המדהימה הזו, יש לנו סגל מופלא ולהיבחר מכולם זו פריבילגיה גדולה”.

קנג'י גורה (עמרי שטיין)

על השינוי במחצית השנייה: “אנחנו עוד בבנייה. במחצית השנייה הבנו יותר את הסיטואציה ובסוף יכולנו גם לנצח את המשחק. זה דרבי, זה לא נעים להפסיד, אבל אני רואה עתיד ורוד”.

על מכבי חיפה בעונה הקרובה: “זו תהיה קבוצה תחרותית, אפשר לראות שאנחנו בבנייה, אנחנו צריכים להמשיך לצמוח ויש לנו קבוצה טובה מאוד, העונה ארוכה והיא תהיה מלאת ירידות ועליות, אבל אני מאמין בקבוצה ובשחקנים”.

“נכון שזה רק גביע הטוטו, אבל דרבי זה דרבי”

גם מאמן הפועל חיפה, חיים סילבס, דיבר בסיום: “איזה כיף לפתוח ככה עונה. נכון שזה רק גביע הטוטו, אבל דרבי זה דרבי וזה תמיד חשוב. אם אפשר לנצח דרבי, בטח בשביל הקהל. אני חושב שהצגנו כדורגל נהדר 60 פחות או יותר, ואז התאריכים עשו את שלהם ומכבי חיפה עם סגל יותר עמוק דחפה אותנו אחורה, אבל הייתה תצוגת כדורגל טובה מאוד”.

חיים סילבס (רועי כפיר)

על התחושות: “אנחנו צריכים לזכור שזה גביע הטוטו, זו רק ההתחלה והדברים יראו אחרת, אבל אותי לא מפתיע כלום, אני איתם, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות. כשזה הולך אז סבבה. אנחנו מחפשים עוד 2-3 שחקנים, אבל כל מי שנמצא פה אנחנו מאוד מאמינים בו, לא היה פשוט, אבל מצד שני אנחנו מאוד מרוצים ממי שכאן”.

על התצוגה של הקבוצה: “היו הרבה מאוד אלמנטים חיוביים, הנעת הכדור שלנו, מצאנו כל הזמן את השחקנים הפנויים, מלבד השערים הגענו למצבים טובים, אני חושב שזה לא היה במקרה. אלמנטים שרציתי לראות ראיתי, אבל אין לנו מה לצאת מגדרנו, חוץ מזה שזה דרבי. אנחנו יודעים טוב מאוד שבליגה הדברים יכולים להיראות אחרת, אבל כולנו אופטימיים”.

כוכב הניצחון, יעד גונן, דיבר גם כן בסיום: “אני לא ראיתי את והיב חביבאללה בגול, כל ההתפרצות וכל הכעס שהיה בי יצאו ממני. אני מגיע עם הרבה יותר חוזק מנטלי לעונה הזו, הרבה יותר פיזי, מאותגר אחרי השנה שהייתה לי. החבר’ה הוותיקים שאיתי עושים פה עבודה טובה, ובעזרת השם מפה נתקדם קדימה”.

יעד גונן חוגג (רועי כפיר)

על הציפיות לעונה הקרובה: “הציפיות מבחינה קבוצתית הן חד משמעית להגיע לפלייאוף העליון, ומבחינה אישית להסתכל קדימה, ברור שגול בדרבי זה משהו שחלמתי עליו אבל אנחנו מסתכלים קדימה”.