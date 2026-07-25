"אוליסה ימשיך להיות שחקן מפתח בבאיירן מינכן"

בצל הדיווחים על דיומנדה לריאל, המנהל הספורטיבי של הבווארים הבהיר שהשמועות על מעבר של הצרפתי לבלאנקוס אינן רלוונטיות: "מחכים לחזרתו מהחופשה"

באיירן מינכן אינה מתכוונת לוותר על אחד מנכסיה הגדולים ביותר, ומבהירה באופן חד משמעי כי הקיצוני הצרפתי מייקל אוליסה יישאר באליאנץ ארנה. לאחר ההפסד 2:1 במשחק ההכנה מול ויהן ויסבאדן מהליגה השלישית, התפנה המנהל הספורטיבי של הבווארים, כריסטופר פרוינד, להתייחס לדיווחים האחרונים המקשרים את השחקן לריאל מדריד, והבהיר כי במועדון כלל לא שוקלים את עזבתו.

פרוינד הדף את השמועות בביטול כשאמר לתקשורת הגרמנית: "הדיווחים על ריאל מדריד? הנושא הזה ממש לא מעסיק אותנו. אנחנו מחכים בקוצר רוח לחזרתו של מייקל מהחופשה שלו. הוא ימלא תפקיד מרכזי עבור באיירן העונה, בדיוק כפי שעשה בעונה שעברה". דבריו של המנהל הספורטיבי מגיעים בזמן שאוליסה עדיין נופש בעקבות השתתפותו במונדיאל, ומבהירים כי במועדון בונים עליו כבורג מרכזי במערך של וינסנט קומפני.

אוליסה בן ה-24 הצטרף לאלופת גרמניה ב-2024 מקריסטל פאלאס תמורת כ-53 מיליון אירו, ומאז ביסס את מעמדו כאחד משחקני ההתקפה המובילים באירופה. בעונה החולפת הציג כושר שיא והעמיד מספרים יוצאי דופן של 22 שערים ו-31 בישולים בכל המסגרות, נתונים שהפכו אותו למטרה מבוקשת עבור מועדוני פאר ברחבי היבשת.

מייקל אוליסה. צפוי להישאר בגרמניה (IMAGO)

עסקת דיומנדה תסגור את הסיפור?

למרות התעניינות הראויה מצד סגנית אלופת ספרד, לבווארים אין שום סיבה למהר. אוליסה מחזיק בחוזה ארוך טווח בבאיירן מינכן עד ליוני 2029, ובמועדון הבהירו כי מבחינתם הדלת חסומה לחלוטין בפני כל הצעה, והצרפתי ימשיך להוביל את החלק הקדמי של הקבוצה גם בעונה הקרובה.

כל זאת מגיע על רקע הדיווחים כי ריאל מדריד צפויים להשלים את רכישתו של יאן דיומנדה מלייפציג, אחת מתגליות מונדיאל 2026, תמורת כ-120 מיליון אירו. מדובר בשחקן שהוגדר במועדון כהשקעה להווה ולעתיד, כאשר ז'וזה מוריניו סימן אותו כאחד היעדים המרכזיים לחיזוק החלק הקדמי.