חלאילי בישל בניצחון 1:2 של סן ז'ילואז על ליל

לראשונה מאז שהמעבר לאינטר נפל: הקיצוני עלה כמחליף וסיפק מסירה לשער אחרי מהלך יפה. בכורה מוצלחת לחרמש בגראצר, שניצחה 0:4 בסיבוב הראשון בגביע

עונה חדשה בפתח והקבוצות השונות ברחבי אירופה והעולם מתכוננות להזנקה, כשגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# באוסטריה, שחקנה החדש של גראצר, ליאם חרמש, ערך את הופעת הבכורה שלו בהרכב קבוצתו בניצחון 0:4 על דונאפולד וינה במסגרת השלב הראשון בגביע המקומי.

# במשחק ידידות מול ליל, ענאן חלאילי עלה לשחק בדקה ה-72 במדי אוניון סן ז’ילואז לראשונה מאז שנפל המעבר לאינטר, וסיפק בישול יפהפה שהוביל לניצחון 1:2 מול הקבוצה הצרפתית.