רכש ברזילאי לאלי לוי: ז’ה פלורס חתם בבני יהודה

שחקן הכנף בן ה-27, שהיה מהבולטים בשריף טירספול ואף זכה עמה בגביע, מצטרף לקבוצה מהשכונה כשחתם לעונה אחת עם אופציה לשתיים נוספות: "נרגש להגיע"

בני יהודה הודיעה הערב (שבת) על חיזוק משמעותי לחלק הקדמי, עם צירופו של שחקן הכנף הברזילאי ז’ה פלורס. השחקן בן ה-27, יליד ריו דה ז’ניירו, חתם בשורות הכתומים לעונה אחת עם אופציה לשתי עונות נוספות, באמצעות סוכניו תמיר אזיזוב וכפיר מסוכנות A.G Pro Agency.

פלורס מגיע לתל אביב לאחר שנתיים מוצלחות במדי שריף טירספול המולדובית, שם היה מאחד העוגנים ההתקפיים של הקבוצה. בעונה החולפת כבש 11 שערים והיה שותף מרכזי לזכייה בגביע המולדובי. את עונת 2026/27 הנוכחית כבר הספיק לפתוח במדי שריף, כשרשם שתי הופעות במסגרת מוקדמות הליגה האירופית וצמד הופעות נוסף בליגה המקומית.

את צעדיו הראשונים בכדורגל האירופי עשה פלורס בליטא ובאיטליה לפני שהגיע למולדובה, שם בלט בזכות מהירות ויצירתיות שהפכו אותו לאחד משחקני ההתקפה המוערכים בליגה. כעת, לאחר שהוכיח את עצמו במסגרות האירופיות, הוא מתחיל פרק חדש בקריירה וילבש את המדים הכתומים.

קהל אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)

“מהרגע הראשון הרגשתי את האמון בי”

לאחר החתימה אמר פלורס: "אני נרגש מאוד להצטרף לבני יהודה. מהרגע הראשון הרגשתי את הרצון הגדול של המועדון להביא אותי ואת האמון בי. שמעתי הרבה על ההיסטוריה, על הקהל ועל התשוקה שמלווה את המועדון, ואני כבר מחכה ללבוש את החולצה הכתומה, לפגוש את האוהדים ולעשות הכל כדי לעזור לקבוצה להגשים את המטרות שלה. יאללה בני יהודה".