ניצחון גדול לנבחרת הנערות בפתיחת אליפות העולם

הכחולות-לבנות בכדורמים הרשימו בזאגרב עם 7:12 על דרום אפריקה במשחק הראשון. גרודמן ורוקח בלטו עם שלושה שערים כ״א. המאמן: ״טורניר ארוך לפנינו״

הקיץ העמוס של נבחרות ישראל הצעירות בכדורמים נפתח היום (שבת) ברגל ימין. נבחרת הנערות החלה את אליפות העולם עד גיל 16 בזאגרב בניצחון 7:12 על דרום אפריקה.

הכחולות-לבנות אמנם פיגרו 2:0 בפתיחת הרבע הראשון, אבל לאחר מכן כבשו חמישה שערים ללא מענה, ירדו להפסקה ביתרון 4:6 והמומנטום היה לצידן. הרבע השלישי הסתיים ב-1:4 חד-צדדי לישראל, שעלתה ל-5:10, שהבטיח את הניצחון המרשים.

אורי גרודמן ויהלי רוקח הוליכו את הכובשות של ישראל עם 3 שערים כ"א. רוקח אף נבחרה למצטיינת המשחק. עוד כבשו לישראל: יארה הוינו גרסיה 2, תמרה סלמון-מיכאלי, ענבר ינקו, עלמה טאובר ותמר אורחן 1 כ"א.

מאמן הנבחרת, עידן כפתורי, אמר בסיום: "ההתרגשות בהתחלה הייתה ניכרת, ואז כשהבנות התאפסו הן הראו שהן טובות יותר. כל הכבוד להן. מחר יש לנו משחק סופר קשוח מול הונגריה, מהמועמדות לזהב. הבנות ינוחו יארגנו את הראש ויתכוננו להמשך הטורניר הארוך שלפנינו".

״גאים בדרך שהנבחרת הציגה״

יו"ר איגוד הכדורמים, רונה פרוינד-עמיצור, בירכה על פתיחת הטורניר: "זהו ניצחון נהדר שמעניק לשחקניות ביטחון כבר בפתיחת אליפות העולם. אנחנו גאים בדרך שהנבחרת הציגה, ומאמינים שהבנות ימשיכו לייצג את ישראל בכבוד גם בהמשך הטורניר".

אליפות העולם בכדורמים (איגוד הכדורמים)

מנכ"לית איגוד הכדורמים, דנה טרטצקי-גתוע, סיכמה: "זו פתיחה מצוינת לקיץ משמעותי עבור הכדורמים הישראלי. הנבחרת הוכיחה אופי, חזרה מפיגור מוקדם והציגה יכולת מצוינת. אנחנו גאים בשחקניות, בצוות המקצועי ובכל מי שלקח חלק בהכנה, ומאחלים להן הצלחה בהמשך האליפות".

מחר, כאמור, תפגוש ישראל את הונגריה החזקה, ולאחר מכן תתמודד גם מול מקסיקו והולנד. כאמור, זה לא יהיה הטורניר הראשון של הנבחרות הצעירות הקיץ. מיד לאחר האליפות הנוכחית, בין ה-3 ל-9 באוגוסט, תעלה למים גם נבחרת ישראל עד גיל 16 לבנים, שתשתתף אף היא באליפות העולם בקרואטיה. גם כאן מצפה לישראל בית לא פשוט, הכולל את הולנד, אוקראינה, ברזיל ורוסיה - שחוזרת להתחרות בזירה הבינלאומית לאחר שנים של היעדרות.

נבחרת הנערות עד גיל 18 תשתתף באליפות העולם, שתיערך בטנריפה, ספרד (16-23 באוגוסט), כשהיא שובצה בבית אחד עם זימבבואה ודרום אפריקה. נבחרת הנשים עד גיל 20 תתחרה בין ה-1 ל-8 באוגוסט באליפות אירופה בפורטוגל. ההגרלה זימנה לישראל את אחד הבתים הקשים ביותר בטורניר: אלופת אירופה ספרד, סגנית האלופה יוון ואיטליה, שסיימה במקום הרביעי באליפות הקודמת. גם נבחרת הגברים עד גיל 20 תתחרה בפורטוגל, אך במסגרת דרג ב' של אליפות אירופה. ישראל שובצה לבית אחד עם אוקראינה, שווייץ, בריטניה ובלגיה.