דוד ומזל ב-11 של פרץ, חזן ורטנר אצל זיו אריה

הדרבי של פ"ת חוזר כשהקבוצות ייפגשו במחזור הראשון של גביע הטוטו. בדש, סונגה ואמיאן יפתחו בהפועל, כשמנגד אוואסו וספנס יעלו גם. לחצו להרכבים

אחרי יותר משנתיים, הדרבי של פתח תקווה חוזר. המחזור הראשון של גביע הטוטו ייפתח כשהפועל פתח תקווה פוגשת את מכבי פתח תקווה. העולה החדשה רוצה לפתוח את העונה ברגל ימין, ואין כמו לנצח דרבי בשביל לעשות זאת, ועוד מול הפתעת העונה שעברה של עומר פרץ.

ההרכב של הפועל פתח תקווה: עומר כץ, אבישי כהן, עידו טסה, אוראל דגני, יזן נסאר, בוני אמיאן, רועי דוד, צ’יפיוקה סונגה, נעם כהן, גיא בדש, שביט מזל.

ההרכב של מכבי פתח תקווה: מאור ארליך, גיא דזנט, בשאר אבדאח, פאבלוס קוריאה, אביב סאלם, איברהימה סומא, עידו כהן, קייל ספנס, לירן חזן, סמואל אוואסו, אדר רטנר.

עומר פרץ פרץ הצליח לשמור על מרבית הסגל שהביא אותו לעונת שיא עם הגעה לפלייאוף העליון בשנה שעברה, כששני השחקנים המשמעותיים ביותר שעזבו הם איתי רוטמן (הפועל ב”ש) ומארק קוסטה (ואסאס ההונגרית).

מן העבר השני, מכבי של מלאבס שבה לליגת העל אחרי עונת היעדרות בלאומית, כשברוב העונה היה נראה שהיא תעלה בלי בעיה, אבל במחזורי הסיום התחילה הידרדרות, למזלה היא השלימה את המשימה ותפתח את העונה בליגה הבכירה בישראל.

מבחינת מפגשי עבר דווקא מכבי פ”ת נמצאת במומנטום חיובי יותר, עם שני ניצחונות משלושת המפגשים האחרונים, כשהאחרון שבהם היה בסוף עונת 2023/24 אז היא ניצחה 1:4 משערים של מוחמד הינדי (פנדל), מאור לוי (צמד) ואנדראס קארו.