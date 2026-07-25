גאנם פותח בהתקפת טבריה, אבו עביד בהגנת סכנין

שתי הקבוצות הצפוניות ייפגשו ב-20:30 למשחק הראשון של גביע הטוטו, כשקואקו ואונגר יפתחו אצל הקבוצה מעיר הכנרת, וקוג'ו בקישור מנגד. לחצו להרכבים

המחזור הראשון של גביע הטוטו יצא לדרך הערב (20:30) כאשר בצל פרשת העירויים, עירוני טבריה תארח את בני סכנין באצטדיון בראל למפגש הראשון עבורן לעונת 2026/27, בו כל אחת מקווה לפתוח ברגל ימין עם שלוש נקודות.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, גיא סנקר, איתמר גואטה, נהוראי חן, אונדז’יי באצ’ו, כריס קואקו, בר כהן, ננה גמבל, רון אונגר, אריאל כהן וקייס גאנם.

הרכב בני סכנין: ראול בלבראו, אחמד טאהא, איאד אבו עביד, בסיל חורי, מרון גנטוס, מודסטאס וורביובאס, מתיו קוג’ו, נורברטו קרלוס, סאנה גומס, עמית קרדי, אחמד איברהים.