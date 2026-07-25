גאנם פותח בהתקפת טבריה, אבו עביד בהגנת סכנין

שתי הקבוצות הצפוניות ייפגשו ב-20:30 למשחק הראשון של גביע הטוטו, כשקואקו ואונגר יפתחו אצל הקבוצה מעיר הכנרת, וקוג'ו בקישור מנגד. לחצו להרכבים

גאנם פותח בהתקפת טבריה, אבו עביד בהגנת סכנין

המחזור הראשון של גביע הטוטו יצא לדרך הערב (20:30) כאשר בצל פרשת העירויים, עירוני טבריה תארח את בני סכנין באצטדיון בראל למפגש הראשון עבורן לעונת 2026/27, בו כל אחת מקווה לפתוח ברגל ימין עם שלוש נקודות.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, גיא סנקר, איתמר גואטה, נהוראי חן, אונדז’יי באצ’ו, כריס קואקו, בר כהן, ננה גמבל, רון אונגר, אריאל כהן וקייס גאנם.

הרכב בני סכנין: ראול בלבראו, אחמד טאהא, איאד אבו עביד, בסיל חורי, מרון גנטוס, מודסטאס וורביובאס, מתיו קוג’ו, נורברטו קרלוס, סאנה גומס, עמית קרדי, אחמד איברהים.