רשמית: מכבי חיפה הודיעה על עזיבתו של ירמקוב

השוער ייצא בתחילת השבוע לבדיקות רפואיות אצל מטאליסט, לאחר שהמועדון הכריז על כך שהושג סיכום על העברתו. הוא נפרד מהירוקים אחרי עונה אחת בלבד