רשמית: מכבי חיפה הודיעה על עזיבתו של ירמקוב

השוער ייצא בתחילת השבוע לבדיקות רפואיות אצל מטאליסט, לאחר שהמועדון הכריז על כך שהושג סיכום על העברתו. הוא נפרד מהירוקים אחרי עונה אחת בלבד
מכבי חיפה הודיעה היום (שבת) רשמית על פרידה מהשוער גיאורגי ירמקוב, לאחר שסוכמו התנאים להעברתו לקבוצה חדשה. האוקראיני בן ה-24 צפוי לצאת כבר בתחילת השבוע הקרוב כדי לעבור סדרת בדיקות רפואיות ולחתום על החוזה בשורות מטאליסט.
עזבתו של ירמקוב מגיעה לאחר עונה אחת בלבד במדים הירוקים, אליהם הצטרף בקיץ שעבר. במועדון נפרדו ממנו בהודעה רשמית שבה נכתב: "תודה גיאורגי! מאחלים לך בהצלחה בהמשך הדרך".
עזיבתו של האוקראיני לא תופסת את הירוקים לא מוכנים. כזכור, המועדון כבר הנחית בכרמל את שוער הקבוצה לשעבר עומרי גלזר, שהגיע מהכוכב האדום בלגרד על תקן מחליפו, כך שלרשות הצוות המקצועי יעמוד שוער בכיר ומוכן.