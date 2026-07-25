ליגת האלופות: מ.ס רובי שפירא חיפה - נערים ב'

הקבוצה מהכרמל הצליחה לזכות באליפות בליגה דרמטית ומאתגרת. מוחמד בוקאעי, שהוביל גם את קבוצת נערים ג' לאליפות והעפלה ללאומית, מסכם עונה בסיפוק

פינת "ליגת האלופות" - פינת הפרגון שלנו לקבוצות שזכו באליפות רשמית בשנתוני הנערים והנוער, מאירה היום על קבוצת נערים ב' של מ.ס רובי שפירא חיפה - אלופת ליגת מפרץ, שבזכות ההישג המרשים שלה גם קבוצת נערים ג' - שזכתה באליפות המפרץ וזכתה לכתבה מפרגנת בפינת ליגת האלופות, תשחק בעונה הקרובה במחוז הצפוני של ליגה הלאומית החדשה בשנתון נערים ב'. הישג כפול ומרשים למועדון, שהוקם באמצע העשור הקודם כמועדון אלטרנטיבי ע"י אוהדי הפועל חיפה, שעבר לפני שלוש עונות לבעלותו של מאמן הכדורגל, ברוך סער, מבעלי מתחמי הכדורגל הפאבלה והגארדן בשכונת נווה שאנן בחיפה, המשמשים את קבוצות המחלקה.

ליגת מפרץ בשנתון נערים ב' הייתה מאוד צמודה עד לקו העצירה עם פרוץ מלחמת שאגת הארי. ארבע קבוצות היו חזק בתמונת הזכייה באליפות: מ.ס רובי שפירא חיפה, מ.ס קרית טבעון, מכבי קרית חיים ומכבי עתלית. רובי שפירא, שנהנתה ממאזן אחוזי ההצלחה הגבוה ביותר מבין ארבע הקבוצות, חזרה בצורה מצוינת לישורת האחרונה של העונה, זכתה בחמישה ניצחונות משכנעים בחמשת המשחקים האחרונים של העונה, שהסתיימה בזכייה מהדהדת באליפות, כשלזכותה מאזן העומד על 15 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו והפסד אחד בלבד, מאזן של מעל 81.5 אחוזי הצלחה.

מ.ס רובי שפירא חיפה סיימה את העונה כקבוצת ההתקפה הטובה בליגה, עם 66 כיבושים ב-20 משחקים. על 18 מהשערים חתום מוחמד בדראן - מלך שערי הקבוצה, שהצטרף במחצית השניה של העונה לקבוצה - אחרי שכבש 20 שערים במדי בני בענה. על 10 מהשערים חתום פייסל חיג'אזי, שהופיע גם בקבוצת נערים א'. מבחינת ספיגות הקבוצה החיפאית סיימה עונה עם המאזן השני בטיבו בליגה, הגנת הקבוצה בראשות הבלם מוחמד עליסאת והשוער המצטיין, מוחמד סובח - ששיחק במקביל גם בקבוצת נערים ג' ולמעשה היה שותף לשתי זכיות באליפויות.

הצוות המקצועי של רובי שפירא חוגג אליפות (שאדי עוואד)

מוחמד בוקאעי, מאמן הקבוצה, שזכה באליפות גם עם קבוצת נערים ג', משתף בתהליכים שעברה הקבוצה: "בנינו כאן קבוצה חדשה לגמרי. קשה מאוד להביא שחקנים לקבוצה בליגה מחוזית, במועדון ללא קבוצת בוגרים. עבדתי קשה כדי להביא שחקנים שרוצים להצליח, זה לא היה פשוט. שחקנים הגיעו, התרשמו מהמתקנים שלנו, מרמת האימונים - וכך השתכנעו להצטרף. היה חשוב מאוד לשים דגש על חיבור הקבוצה ועל מחויבות. הרצון שלי ושל המערכת כולה והצוות להצליח הביאו את ההצלחה. העברנו מסר, שאנחנו לא באים להעביר עונה, שחשוב לפתוח עונה בצורה טובה, כדי לתת פוש להמשך. עם רצון, עבודה קשה ואמונה, כושר גופני גבוה, משמעת טקטי, דגשים על הפן המנטלי, הצלחנו לעמוד במשימה".

בוקאעי שיתף על התנהלות הקבוצה בתקופת פגרת המלחמה: "בעשרת הימים הראשונים לא היינו בפעילות, מאחר וחשבנו שמדובר בסבב קצר ועוד רגע חוזרים לפעילות. אחרי עשרה ימים הבנו, שזה הולך להיות ממושך. עבדנו עם מאמני הבניה הגופנית, עאדל בהלול וראווי חלבי, דרך הזום. שחקנים והורים דאגו מזה שהליגה לא תחזור, אבל הרגעתי אותם, הסברתי שלפי אחוזי ההצלחה אנחנו במצב הטוב ביותר בליגה. עשינו הרבה שיחות אישיות וקבוצתיות, נתנו לשחקנים תוכניות לעבודה. חזרנו להתאמן והגענו מוכנים ורעבים לחודש האחרון של העונה. זכינו בניצחונות משכנעים, הבקענו הרבה שערים מול קבוצות מהחלק העליון של הטבלה, ספגנו מעט מאוד - ובסוף באנו על שכרנו עם זכייה באליפות שהגיעה לנו".

מוחמד בוקאעי ושלושה משחקניו (שאדי עוואד)

המאמן, שהיה מזוהה עם מועדוני הכדורגל בעיר מגוריו, טמרה, מרגיש טוב ברובי שפירא וזוקף קרדיט גבוה לאנשי המקצוע במועדון: "אני מאוד שמח על החיבור שלי למועדון. נכנסתי לאחרונה כשותף במועדון יחד עם ברוך סער ואיימן חלאילה המנהל המקצועי - שניהם אנשי כדורגל מהשורה הראשונה, שקידמו ומקדמים את המועדון בצורה מרשימה. יש לנו כאן מתקנים וצוות מקצועי מהטופ. מאמני כושר מהטובים ביותר, מאמן טכניקה בדמותו של משה שושן - מאמן הטכניקה הטוב בארץ, שאימן בהצלחה 20 שנה במחלקת הנוער במכבי חיפה. מאמני שוערים, מאמני קבוצות מצוינים, שכולם היו לנו לעזר וביחד הגענו להישגים גדולים".

מוחמד בוקאעי מביט ברמה האישית לעבר העונה המאתגרת שצפויה לו: "בעונה הקרובה אני עם קבוצת שנתון 2011, שתשחק בליגה הלאומית של שנתון נערים ב'. וכבר התחלנו להתאמן. חיזקתי את הקבוצה ב-6-7 שחקנים וייתכן שיצטרפו עוד שחקנים. בסוף חודש אוגוסט נקיים מחנה אימונים באילת. המטרה לבנות קבוצה תחרותית, שתשתלב בהצלחה בליגה ותצליח לתקוע בה יתד".