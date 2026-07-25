אלוף העולם הגיע: נוריס יזנק ראשון בהונגריה

הנהג הבריטי של מקלארן השיג את הפול פוזישן הראשון שלו העונה, כשלקלר יזנק לצידו בשורה הראשונה. אנטונלי, פיאסטרי והמילטון השלימו את החמישייה

אלוף העולם הגיע לעונה: לנדו נוריס השיג את הפול פוזישן הראשון שלו העונה, לאחר שקבע את הזמן המהיר ביותר במקצה הדירוג של גרנד פרי הונגריה. הנהג הבריטי של מקלארן ניצל עד תום את חבילת השדרוגים המשמעותית שהביאה קבוצתו לסוף השבוע, וגבר על לואיס המילטון בהפרש מזערי של 12 אלפיות השנייה בלבד. המילטון, שיאן הניצחונות והזינוקים מהמקום הראשון במסלול ההונגרורינג, קיבל עונש של הורדת 3 מקומות לאחר המקצה בעקבות תקרית עם אוסקר פיאסטרי, ועל כן הוא ייזנק רק מהמקום החמישי.

תנאי הרוח והתרחשויות הדרמטיות בדקות הסיום השפיעו ישירות על תוצאות הדירוג עבור שאר נהגי הגריד. שארל לקלר מפרארי סיים במקום השלישי בפער של כרבע שנייה מנוריס, אך יזנק מהשורה הראשון בגלל העונש של המילטון. מוליך האליפות, קימי אנטונלי ממרצדס, לא מצא את הקצב האידיאלי על המסלול הצר ויזנק שלישי. אוסקר פיאסטרי יזנק מהמקום הרביעי, בעוד מקס ורסטאפן נאלץ להסתפק במקום השישי בלבד לאחר שסחרר את מכוניתו בהקפה האחרונה ולא יכול היה לשפר את זמנו.

מקס ורסטפן יוצא מהמכונית. ייזנק רק שישי (IMAGO)

בחלק האחורי יותר של הגריד, פרננדו אלונסו וקבוצת אסטון מרטין רשמו התקדמות מעודדת כאשר הספרדי הצליח להעפיל לחלק השני של מקצה הדירוג. אלונסו גבר על מכוניות האס והבטיח מקום ב-Q2, הישג חיובי עבור הקבוצה בהתחשב בנחיתות הברורה של המנוע שלו במסלול. כעת, במסלול ההונגרי הידוע כמורכב מאוד לעקיפות, נוריס ינסה לתרגם את הזינוק מהמקום הראשון לניצחון ראשון העונה מול הלחץ הצפוי מצד פרארי ומרצדס.