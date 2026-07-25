נאור פותח כבלם במכבי חיפה לדרבי, תורג׳מן מנגד

דרבי חיפאי ראשון לעונה. בכר בחר להציב את הקשר במרכז ההגנה. מרדכי, גלזר ולוי יערכו הופעת בכורה רשמית אצל הירוקים. מנדי וסבג יפתחו בהפועל חיפה

עונת 2026/27 של הכדורגל הישראלי נפתחת עם גביע הטוטו, שמספק לנו כבר במחזור הראשון דרבי חיפאי מרתק, כשמכבי חיפה תפגוש את הפועל חיפה ב-20:30. בצד הירוק של הכרמל כבר רכשו 6 שחקנים משמעותיים והיד עוד נטויה, בעוד אצל האדומים עדיין מצפים להרים הילוך בחלון הנוכחי.

הרכב מכבי חיפה: עומרי גלזר, זוהר זסנו, גוני נאור, נעם שטייפמן, שון גולדברג, ירין לוי, איתן אזולאי, יאיר מרדכי, איאד חלאילי, סדריק דון ואדם גרימברג.

הרכב הפועל חיפה: יואב ג'ראפי: נועם כהן, איוואן קריצ'אק, דריו ז'ופאריץ', אריאל מנדי, קיט שייקה נאור סבג, יעד גונן, והיב חביבאללה, לירן רוטמן, אלון תורג׳מן.

החבורה של ברק בכר מגיעה למשחק אחרי מחנה אימון מוצלח בהונגריה, בו ניצחה את נדדי הסקוטית, וסיימה ב-3:3 עם פאקס ההונגרית. אל הקבוצה הצטרפו עד כה הקיץ: נייג’ל לונוויק, צונאמי, ברוניניו, עומרי גלזר, יאיר מרדכי ואנריאה נובאקוביץ’, ונראה שהסגל התחזק משמעותית מהשנה שעברה.

מן העבר השני, החניכים של חיים סילבס שבו ממחנה אימונים בבנסקו שבבולגריה, כשאל הקבוצה הצטרפו שמות מעניינים כמו איתי זפרני מהנוער של מכבי ת”א, והיב חביבאללה שהגיע מעירוני טבריה ואריאל מנדי ששיחק בבית”ר ירושלים. אבל עדיין לקבוצה חסרים מספר שחקנים בעמדות מפתח כדי לשפר את ההישגים מהעונה שעברה ולהשתחל לפלייאוף העליון.

המפגש האחרון בין הקבוצות התקיים במסגרת המחזור ה-17 של הליגה, אז מכבי חיפה ניצחה 0:2 משערים של איתן אזולאי וגיא מלמד במחצית הראשונה. בעשרת הדרבי האחרונים הירוקים ניצחו בחמישה משחקים בעוד האדומים רק בשניים, שלושה משחקים נוספים הסתיימו בשוויון.