"הייתה המון התרגשות, יודעים מה רוצים מעצמנו"

מאמן נבחרת הכדורסל עד גיל 18, נדב זילברשטיין, לאחר הניצחון על יוון: "אין זמן לחגוג, מתכוננים כבר לצרפת". אביב ארונוב: "נתנו הכל למען המדינה"

נבחרת ישראל עד גיל 18 בכדורסל פתחה היום (שבת) את טורניר היורו באסקט עד גיל 18 עם ניצחון אדיר במחזור הפתיחה, בדמות 84:93 על יוון בתום משחק שנגרר להארכה.

לאחר הניצחון דיבר מאמן הנבחרת, נדב זילברשטיין: “משחק אופייני למשחק ראשון, המון שינויי מומנטומים וריצות של שתי הקבוצות. הייתה המון התרגשות ולחץ אצל השחקנים וזה טבעי, אנחנו נבחרת טובה מאוד שיודעת מה היא רוצה מעצמה. חוץ מחמש הדקות הראשונות, שיחקנו יותר חכם ויותר נכון, הלכנו למקומות שרצינו והרמנו את רמת ההגנה במחצית השנייה. עמדנו במפתחות ההגנתיים”.

“המשחק הזה מאחורינו, אבל זו אליפות אירופה, אם אתה מנצח או מפסיד זה נותן לך מעט זמן לחגוג או להיות עם הראש למטה, עכשיו אנחנו מתכוננים כבר למשחק הבא מחר מול הצרפתים. נשתפר במה שאנחנו רוצים להשתפר, נתכונן הכי טוב שאפשר בשביל לעשות עוד משחק טוב”.

נבחרת ישראל עד גיל 18 חוגגת ניצחון (FIBA)

גם כוכב הקבוצה שקלע 30 נקודות, אביב ארונוב, שיתף: “הניצחון הכי מתוק שיש, אנחנו דור עם אופי חזק מאוד, עברנו הרבה מאוד דברים, הייתה הפגנה גדולה מאוד נגד ישראל אבל אני והחבר’ה נתנו הכל לטובת המדינה. היה חשוב לנו מאוד לנצח ולא ויתרנו גם כשפחות הלך, כולם נתנו הכל והראו המון אופי ולא נתנו לשום דבר לשבור אותנו. אנחנו מאוד מרוצים מהתוצאה ועכשיו אנחנו כבר עם הפנים הקדימה כדי לעשות הכי טוב שאפשר לטובת עם ישראל והמדינה”.