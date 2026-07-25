פוגצ'אר הבטיח מעשית את הזכייה, קרפאס ניצח בקטע

הרוכב הסלובני יסיים את הטור דה פראנס עם החולצה הצהובה, בפעם החמישית בקריירה. האקוודורי חצה ראשון את קו הסיום בשלב ה-20 ודל טורו יעמוד בפודיום

טאדיי פוגצ’אר הבטיח מעשית זכייה חמישית בטור דה פראנס וריצ’ארד קרפאס המשיך את המרוץ הנהדר שלו, כשרשם היום (שבת) ניצחון שני בקטע השנה וחצה ראשון את קו הסיום באלפ ד’ואז לאחר הקטע ה-20 והמלכותי של המרוץ. האקוודורי מקבוצת EF Education-EasyPost גבר על ספ קוס האמריקאי שהחליק בקילומטרים האחרונים, בעוד איסאק דל טורו הבטיח באופן מעשי את המקום השלישי בדירוג הכללי על חשבונו של פול סייקסס.

הקטע, שנחשב לקשה ביותר במרוץ, כלל טיפוסים אכזריים לקרואה דה פר, טלגרף, גאליבייה, סארן והסיום האייקוני באלפ ד’ואז. למרות הקושי העצום והעייפות המצטברת לקראת הסיום בפריז, הרוכבים סיפקו יום התקפי במיוחד.

מאחר שטאדיי פוגאצ’ר בחר שלא להיאבק על ניצחון נוסף בקטע והעדיף לסייע לחברו לקבוצה איסאק דל טורו, קבוצת הבריחה קיבלה הזדמנות להילחם על הניצחון. ספ קוס כבר נראה בדרך הבטוחה לזכייה, אך שתי התרסקויות – השנייה שבהן קשה במיוחד – חיסלו את סיכוייו. קרפאס ניצל זאת בצורה מושלמת, עקף אותו בדרך לפסגה והשלים דאבל מרשים לאחר שניצח גם באורסייר-מרלט. בנוסף, הוא חיזק משמעותית את אחיזתו בחולצת מלך ההרים.

ריצ'ארד קרפאס חוגג (IMAGO)

בקרב על המקום השלישי בדירוג הכללי והחולצה הלבנה, פול סייקסס הצרפתי לא עמד בקצב. הרוכב הצעיר של דקתלון-CMA CGM נשבר בעלייה לסארן ואיבד זמן יקר, מה שאפשר לדל טורו ממקסיקו, מקבוצת UAE-XRG, להבטיח למעשה את המקום השלישי בדירוג הכללי ואת החולצה הלבנה.

טאדיי פוגצ'אר ואיסאק דל טורו חוגגים (IMAGO)

בדירוג הכללי, טאדיי פוגצ’אר צפוי לעשות מחר היסטוריה כשיזכה רשמית בטור דה פראנס החמישי שלו וישווה את שיא הזכיות של רוכב אחד במרוץ היוקרתי, כשהוא בן 27 בלבד. רמקו אוונפול אף הצליח לגרד מספר שניות נוספות לאחר התקפה בקילומטרים האחרונים, ונותר במקום השני הכללי.