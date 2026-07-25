קאנג-אין לי חתם באתלטיקו, פ.ס.ז' בעקבות רודרי

קשרה הקוריאני של פ.ס.ז' עבר לקולצ'ונרוס בעבור כ-40 מיליון אירו, אלופת אירופה הצטרפה למירוץ אחר אלוף העולם ומארסקה רוצה להתאחד עם נטו. העברות

חלון ההעברות של הקיץ בשיאו והקבוצות ברחבי אירופה והעולם מחפשות להתחזק לקראת עונת 2026/27 שבפתח. אנחנו ב-ONE עושים לכם סדר ומביאים לכם את כל החדשות והעסקאות המעניינות.

העברות רשמיות

# אתלטיקו מדריד הודיעה רשמית על חתימתו בקבוצה של הקשר ההתקפי של פאריס סן ז’רמן, קאנג-אין לי, עד קיץ 2031. הקולצ’ונרוס רכשו את הקוריאני בן ה-25 שילבש את החולצה מספר 7, בסכום של כ-40 מיליון אירו.

# בין מי שעוזב לזה שנשאר, מנצ’סטר סיטי הודיע באופן רשמי על הארכת חוזהו של בלמה האוזבקי, עבדוקודיר חוסאנוב שחתם על המשך דרכו במועדון עד 2031.

עבדוקודיר חוסאנוב (רויטרס)

דיווחים חמים

# לא רק ריאל מדריד. לפי פאבריס הוקינס, גם פאריס סן ז’רמן מעוניינת להנחית אצלה את קשרה הספרדי של מנצ’סטר סיטי, רודרי. בקבוצה מעיר האורות לא היה תכנון לצרף קשר לקבוצה, אבל לזוכה המונדיאל האחרון נגמר החוזה בסיום העונה, ואלופת אירופה רואה בכך הזדמנות שאולי לא תחזור.

רודרי (רויטרס)

# ב’דיילי מייל’ האנגלי מדווחים שמנצ’סטר סיטי מעוניינת בפדרו נטו, אנצו מארסקה אימן כבר את שחקן הכנף הפורטוגלי בצ’לסי וכעת הוא מעוניין לצרף אותו לקבוצתו החדשה שלו, כשמי שמסומן לעזוב את הסיטיזנס הוא סאביניו שקרוב לטוטנהאם.

פדרו נטו, יעבור למנצ'סטר סיטי? (IMAGO)

# לפי ה’מונדו דפורטיבו’, צ’לסי, מנצ’סטר יונייטד ומנצ’סטר סיטי מעוניינות בקשרה האחורי של ברצלונה, מארק ברנאל.

מארק ברנאל (IMAGO)

# פבריציו רומנו מדווח שלואיס אופנדה, חלוצה של יובנטוס סיכם את העברתו בהשאלה לאולמפיק ליון. לקבוצה הצרפתית לא יהיה סעיף רכישה עבור שחקן ההתקפה והיא תכסה את שכרו של הבלגי ואף תשלם כשלושה מיליון אירו דמי השאלה.

לואיס אופנדה חוגג (IMAGO)

# אחרי שסיים את חוזהו בבורוסיה דורטמונד, יוליאן בראנדט בדרך למעבר מפתיע. לפי לוקה בנדוני, שהיה הראשון לדווח בזמנו על דניאל פרץ לבאיירן מינכן, הקשר ההתקפי אולי יחתום בלידס שהציעה לו חוזה לשלוש עונות.

יוליאן בראנדט (רויטרס)

# אחרי שהחתימה כבר שני קשרים מהליגה האנגלית בחלון הנוכחי, בדמותם של יורי טילמנס ואנדריי סנטוס, ב’דיילי מייל’ מדווחים שמנצ’סטר יונייטד מעוניינת בקשר נוסף מהפרמייר ליג. השדים האדומים שוקלים להציע כ-35 מיליון אירו, עבור טיילר אדמס, קשרה האמריקאי של בורנמות’.