סערת דיומנדה: גם מנצ'סטר סיטי נכנסה למרוץ

לפי דיווחים בגרמניה, אחרי שריאל מדריד וליברפול סורבו על הצעות של כ-100 מיליון אירו, סגנית אלופת אנגליה הבהירה בעל פה: מוכנים להשוות את הסכום

המאבק על יאן דיומנדה עולה מדרגה. לאחר שדיווחים שונים קישרו את ריאל מדריד כמי שבדרך להחתים את שחקנה של לייפציג, כעת מתברר כי גם מנצ'סטר סיטי נכנסת למרוץ אחרי הכנף מחוף השנהב בכל הכוח.

על פי הדיווח של הכתב פיליפ הינצה מ’סקיי ספורט גרמניה’, מנצ'סטר סיטי הבהירה בעל פה לראשי לייפציג כי היא מוכנה להגיש הצעה בגובה 100 מיליון אירו עבור השחקן. עדיין לא הוגשה הצעה רשמית על השחקן, אך כבר התקיימו מספר שיחות בין המועדונים.

תמונת המצב במרוץ אחר דיומנדה

הדיווחים המוקדמים כבר הכתירו את ריאל מדריד כמי שתזכה בשירותיו של הכנף, אך כעת בכלי התקשורת נטען כי ההצעה שלה בשווי של כ-100 מיליון אירו נדחתה על ידי לייפציג.

יאן דיומנדה (רויטרס)

גם ליברפול הגישה הצעה בשווי של כ-100 מיליון אירו, אך גם היא נדחתה. מי שאורבת מרחוק היא פאריס סן ז'רמן שמעוניינת כבר תקופה ארוכה בשחקן, אך עד כה היא לא הגישה עליו הצעה רשמית.