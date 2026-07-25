בדרך למעבר ענק? ארסנל בעקבות כוכב ריאל מדריד

התותחנים של ארטטה מכוונים גבוה על מנת לשחזר את הישג אליפות אנגליה מאשתקד, ושמו את עיניהם על ויניסיוס ג'וניור, שנמצא בשנת חוזה אצל הבלאנקוס

מונדיאל 2026 כבר נמצא מאחורינו, וכעת המועדונים באירופה מתכוננים לקראת עונת 2026/27, כשעונת המלפפונים נמצאת בעיצומה ומי שמחפש חיזוק לחוליית ההתקפה שלה היא אלופת אנגליה הטרייה, ארסנל, שרוצה לשחזר את ההישג מאשתקד וסימנה את אחד הכוכבים הגדולים של עולם הכדורגל.

לפי דיווח של העיתונאי המוערך דייויד אורנשטיין, התותחנים של מיקל ארטטה שמו את עיניהם על ויניסיוס ג’וניור של ריאל מדריד. במועדון בוחנים את האפשרות להנחית את כוכב נבחרת ברזיל והרעיון אושר בכל הדרגים, אך עדיין לא נוצרו מגעים רשמיים בין המועדונים.

הקבוצה הלונדונית תנסה לנצל את העובדה שוויניסיוס נמצא בשנת חוזה, ויודעים כי הבלאנקוס לא יסכימו לקבל את האפשרות שהוא יעזוב בחינם בעונה הבאה, וכעת רק ניתן לראות האם תהיה התפתחות משמעותית בין הצדדים.